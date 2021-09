Foragido da Major César é capturado enquanto bebia cerveja em bar

Um homem, identificado apenas como Alexandre, foi capturado pela equipe de investigação do 22º departamento de Polícia, na tarde desta terça-feira, no bairro Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. Alexandre é fugitivo da Penitenciária Major César, desde janeiro deste ano, e foi apreendido enquanto tomava cerveja em um bar.



Erlon Viana chefe de investigação do 22°DP, explica que o foragido foi preso em 2018 e no começo deste ano fugiu da penitenciária, localizada na cidade de Altos.





Foto: Jailson Soares / O DIA

“Recebemos a informação de que ele estava na região da Santa Maria da Codipi. Fomos em patrulha e o localizamos em um bar com outras pessoas. Os que estavam com ele conseguiram fugir, mas como Alexandre era o alvo, conseguimos capturá-lo com sucesso”, disse o chefe de investigação.

O foragido foi encaminhado à Central de Flagrantes.

