FMS reduz para 10 o número de UBS’s que atendem covid em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, reduziu de 17 para 10 o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atendimento de síndrome gripal e covid-19 nas últimas duas semanas. Na atualização feita nesta segunda-feira (26), em comparação com o quantitativo de duas semanas atrás, a zona Norte perdeu duas unidades para atendimento covid e ficou apenas com duas: a do Real Copagri e a da Santa Maria da Codipi.



Na zona Sudeste, a UBS do Todos os Santos também deixou de atender covid e a região passa a contar agora somente com as unidades Carlos Alberto Cordeiro (Dirceu II), Novo Horizonte e Gurupi. Na zona Sul, os postos de saúde Hugo Prado, São Pedro e Betinho também deixaram de atender a síndromes gripais e agora atendem somente as UBS’s do Parque Piauí, do Monte Castelo e da Vila Irmã Dulce.



Por fim, na zona Leste, a unidade básica do Taquari também deixou de atender a síndromes gripais e agora atendem somente as unidades do Planalto Uruguai e Cidade Jardim.

Por meio de nota, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina informou que esse redução das UBS para atendimento de síndromes gripais não significa que as unidades deixarão de atender ao público: elas apenas são abertas a atendimentos de consultas e de rotina, deixando de receber especificamente pacientes que estejam com sintomas de gripe ou de covid-19, por exemplo.

Ainda de acordo com a Fundação, os números de atendimentos são constantemente analisados e percebeu-se uma redução neles, o que justifica também a redução no número de UBS que atende a pacientes com sintomas gripais. “Estamos mantendo aquelas que ainda apresentam uma demanda considerável.

Confira abaixo as unidades básicas de saúde (UBS) de Teresina que atendem síndrome gripais:

Zona Norte

Real Copagri

Santa Maria da Codipi

Zona Sudeste

Carlos Alberto Cordeiro

Novo Horizonte

Gurupi

Zona Sul

Parque Piauí

Monte Castelo

Irmã Dulce

Zona Leste

Planalto Uruguai

Cidade Jardim

