FMS realiza feira de artesanato com usuários da rede de saúde mental

A gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde (FMS) realiza de 31 de outubro a 03 de novembro a I Feira Inclusiva de Artesanato Inspirados. O objetivo da atividade é promover a comercialização de produtos artesanais feitos por pessoas com transtorno mental que são acompanhadas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A feira funciona das 10h às 13h e das 16h às 22h, no Shopping Rio Poty.







“Queremos gerar renda, dar visibilidade à produção deles e, desta forma, desconstruir preconceitos e estigmas de incapacidade laboral destas pessoas”, diz Luanna Bueno, gerente de Saúde Mental da FMS.

A gestora comenta ainda que a inclusão no trabalho de pessoas com transtornos mentais configura-se um campo complexo com diversos desafios para a reabilitação psicossocial. “Exige-se a formulação de novas estratégias que garantam a geração de renda através de iniciativas individuais ou empreendimentos solidários”, completa Luanna.

Teresina possui uma completa rede de saúde mental que conta com o PROVIDA (local que atende pessoas com ideação suicida) e sete CAPS, sendo um CAPS Infantil, um CAPS AD (Álcool e Drogas), três CAPS tipo II e dois CAPS tipo III.

Com informações da Ascom/PMT