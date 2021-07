FMS reabre agendamento para vacinação de novos grupos prioritários

Na quarta-feira (14), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina abrirá novamente o agendamento para vacinação contra a covid-19. Novos públicos prioritários serão incluídos. São eles:

Bancários

Músicos

Taxistas e mototaxistas

Trabalhadores da SEMCASPI/SUAS

Funcionários dos Correios

Garçons e cozinheiros de restaurantes, bares e lanchonetes

Atendente de panificadoras

Caixas de supermercado

Os demais grupos que já foram contemplados em etapas anteriores, também poderão agendar:

Pessoa com deficiência permanente

Gestantes e Puérperas

Trabalhadores da indústria,

Trabalhadores da construção civil

Motoristas e cobradores de transporte coletivo

Caminhoneiros

Trabalhadores do Mercado Público

Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19, ressalta mais uma vez que a vacinação será para o dia seguinte ao agendamento, ou seja, para os públicos que agendarem na quarta (14) e quinta-feira (15), a vacinação será respectivamente na quinta-feira (15) e sexta-feira (16).



O agendamento é feito no endereço Vacina Já. Para fazer o cadastro a pessoa deve entrar no site, clicar no botão “agendamento público alvo”, que levará a uma página onde deve escolher o público ao qual pertence, inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.



A coordenadora afirma ainda que a mudança é para evitar problemas no site pelo excesso de pessoas acessando ao mesmo tempo, o que causa congestionamento e queda do sistema. “As vagas serão disponibilizadas diariamente, sempre às 18h, para os grupos prioritários, assim como as vagas para população em geral já contemplados na campanha”, explica.

“Ressaltamos que as vagas são liberadas conforme disponibilidade de doses”, diz a gestora. Os documentos necessários para cada grupo prioritário estão dispostos no instrutivo da vacinação.



