FMS não registra novos casos de raiva e bairro Aroeiras continua sendo monitorado

A Fundação Municipal de Teresina (FMS) concluiu a vacinação antirrábica no bairro Aroeiras, zona Leste da capital. A região estava sendo monitorada desde o início de setembro após uma mulher ser mordida por uma cadela de rua. Durante três semanas, foram vacinados mais de cinco mil animais, entre cães e gatos, em um perímetro de 5 km.



Segundo o gerente do Centro de Zoonoses, nenhum outro caso da doença foi identificado. Para garantir que outros animais não apareçam com raiva, a região será monitorada durante dois meses, duas vezes por semana.

(Foto: Agência Brasil)

"Os agentes continuarão monitorando a região, como ocorre normalmente, já que é feito o trabalho contra a dengue. Caso eles identifiquem algo suspeito, irão nos reportar", explica. Se neste período nem outro caso for identificado, o protocolo da FMS para acompanhar a região será encerrado.

Entretanto, o diretor do Zoonoses chama atenção para alguns animais domésticos que não foram vacinados, uma vez que o imóvel estava fechado. Nesses casos, as famílias devem informar aos agendar da FMS.



"Tem gente que sai de casa pela manhã e só volta no final do dia, e os horários não coincidem com os dos agentes. Quando for assim, esse morador deve informar ao agente que seu animal não foi vacinado", acrescenta.



Campanha de Vacinação antirrábica

A Campanha de vacinação contra a raiva, destinada a cães e gatos de Teresina, já tem data marcada. A mobilização se inicia no próximo dia 30 de outubro (sábado), das 8h às 17h, em 136 postos das zonas Norte e Leste. Já no sábado seguinte (06/11) será a vez das zonas Sul e Sudeste.

