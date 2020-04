FMS lança serviço de consulta odontológica via WhatsApp

Diante do plano de contingência para o enfrentamento da Covid-19, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está lançando um serviço telefônico para auxiliar nos atendimentos odontológicos de urgência. Batizado de Zap Odonto, o serviço consiste no atendimento via WhatsApp por meio do número (86) 98179-2576.



Por meio do Zap Odonto, os pacientes poderão buscar esclarecimentos sobre uma possível demanda de urgência odontológica e também serão encaminhados para o ponto mais próximo de atendimento de urgência, caso haja necessidade. "Ainda será possível que o dentista faça orientações pré-consulta de urgência para amenizar a situação do momento, como condutas não farmacológicas de alívio da dor por exemplo", conta Dante Freitas, gerente de Saúde Bucal da FMS.

O gerente esclarece que o objetivo do serviço é fazer uma pré-triagem dos pacientes, para que procurem atendimento odontológico somente aqueles que realmente precisam. "Assim, evitamos aglomerações desnecessárias devido ao alto risco de contágio do Covid-19 em ambientes odontológicos", diz o gerente.

(Foto: Reprodução)

Durante o período de combate à Covid-19, a atenção básica municipal está realizando apenas casos de urgência na área de saúde bucal, como dor de dente intensa, inchaço bucal, edemas e traumas dentários. Três Unidades Básicas de Saúde foram designadas para este atendimento: a UBS Alto da Ressurreição (zona Sudeste), UBS Saci (zona Sul) e UBS Buenos Aires (Zona Norte).

O serviço foi estruturado para atender casos estritamente necessários e irá funcionar todos os dias, nos horários de 07h às 14h e das 14 às 21h.

“Nós realocamos cirurgiões dentistas de Hospitais e UPAs para atender nestas três Unidades Básicas de Saúde”, afirma Dante Freitas.

O gerente explica que as superfícies do ambiente odontológico podem ficar contaminadas, durante procedimento em pessoas possivelmente infectadas pelo vírus. “Além disso, as equipes de saúde bucal lidam diretamente com os pacientes e devem ter cuidados redobrados. A FMS realiza orientações e está tomando as medidas protetivas”.

Da redação