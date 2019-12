Campanha vai realizar desejos de natal de moradores de rua

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, através da sua equipe do Consultório na Rua, iniciou a Campanha “Natal Solidário na Rua”. O objetivo é arrecadar, a partir desta terça-feira (10) até o dia 19, donativos de natal para pessoas em situação de rua. Eles foram consultados sobre o que desejariam ganhar e o Consultório na Rua fez uma lista com as suas identificações e pedidos.



Samantha Jeane vive em situação de rua na capital piauiense e disse que quer ganhar como presente de natal uma maleta de manicure para trabalhar. Já José Carlos pediu um chinelo tamanho 37/38. Francisco Vinicius deu três opções de presentes: uma camisa ou bermuda ou chinelo. Natalie Georgia sonha com uma mochila e David Patrick pediu “o presente que o coração do doador mandar”, por exemplo. Há ainda muitos outros pedidos.

A população que se interessar em adotar o desejo de um morador de rua e presenteá-lo pode ligar para o número do Consultório na Rua (86 99421-5752 ou 99946-6292) ou se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) Cidade Verde (Rua Lucídio Freitas, S/N, centro sul, próximo ao Verdão), no horário de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Os produtos serão entregues aos moradores no dia 20.

“Nesse período natalino que inspira amor ao próximo, propomos à população novo olhar e um ato solidário aos moradores de rua. Tem pessoas que os enxergam como drogados e não veem as suas histórias de vida, mas é preciso ver essa situação de maneira diferente, mais humanitária e sem preconceitos”, afirma a assistente social do Consultório na Rua, Melissa Lima.

O Consultório na Rua é administrado pela FMS, possui equipe de médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e redutor de danos. Diariamente, eles circulam em uma van levando ações de saúde para os moradores de rua. Ligado ao Consultório, a Fundação também mantém o Banho Móvel, carro adaptado com chuveiros que oferta banho para o público.

760 moradores são cadastrados no Consultório na Rua

Atualmente, cerca de 760 pessoas em situação de rua estão cadastradas no Consultório na Rua, entre ativos e inativos. “Essa população está crescendo a cada dia. Com a campanha, queremos sensibilizar a todos para ajudar e alegrar a vida dessas pessoas que não tem um lar”, ressalta a enfermeira do Consultório na Rua, Marina Leite.