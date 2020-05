FMS inicia vacinação contra a gripe em doentes crônicos

Teve início nesta quarta-feira (06), em Teresina, a vacinação contra a gripe de pessoas portadoras de doenças crônicas. Ao todo, foram recebidas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) 50 mil doses de vacina para mais uma etapa da Campanha de Vacinação.

As vacinas são aplicadas nas 67 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas na capital. Todas as pessoas com doenças crônicas que tiverem interesse em se imunizar contra a doença podem se dirigir a estes locais nos turnos manhã e tarde.

Os pacientes deverão apresentar atestado médico (recente ou de 2019) ou receita que comprove a sua situação clínica. O grupo abrange hipertensos graves, diabéticos graves, neurológicos crônicos, respiratórios crônicos, cardíacos crônicos, pacientes com imunossupressão, portador de trissomia, paciente com hepatite crônica, obesos e transplantados.

Essa etapa tem ainda como público-alvo os profissionais das forças de segurança, motoristas de transporte coletivo e do sistema prisional, que continuam sendo vacinados nas sedes das suas instituições. As pessoas acamadas, que não se locomovem por problemas de saúde, também continuam sendo vacinadas nas suas casas.





Veja os locais de vacinação

UBS DA REGIÃO SUL:

1. Vila Confiança

2. Leônidas AntonioDeolindo (Saci)

3. Francisco Soares Filho (São Pedro)

4. Dr José Wilson Batista (Vermelha)

5. Maria De Jesus Carvalho (Porto Alegre)

6. Bruno Rafael Rodrigues De Sousa (Esplanada)

7. Dr Augusto De Castro (Km 07)

8. Dr Durvalino Couto (Bela Vista)

9. São Camilo (Lourival Parente)

10. Dr José Cândido/Carolina Silva

11. Nossa Senhora Da Paz (Vila Da Paz)

12. Sérgio Luiz Chantal Nunes (Três Andares)

13. Cristo Rei

14. Parque Pioneiro I/Santo Antonio

15. Dr José De Arimatea Dos Santos (Betinho)

16. Dr Francílio Ribeiro De Almeida (Angelim)

17. Dep. Xavier Neto (Mário Covas)

18. Dra Virgínia Castelo Branco (Sta. Clara)

19. Chapadinha Sul

20. Dr Elon Constantino De Aguiar (Alegria)

21. Dr Leônidas Melo (Cerâmica Cil)

22. Antonio Pessoa Dos Santos (Vamos Ver o Sol)

23. Hugo Prado





UBS DA REGIÃO NORTE:

1. Cecy Fortes

2. José Ribeiro De Carvalho (Cidade Verde)

3. Memorare

4. Dr Manoel Ayres Neto (Parque Wall Ferraz)

5. Dr Mariano Mendes (Monte Alegre)

6. Parque Brasil

7. Dr Evaldo Carvalho (Nova Brasília)

8. Adelino Matos

9. Dr Marcos Guedes (Nova Teresina)

10. Jacinta Andrade I

11. Dr Fernando Gomes Correia Lima (Jacinta Andrade II)

12. Dra Maria Teresa De Melo Costa (Mafrense)

13. Deputada Francisca Trindade (Água Mineral)

14. Buenos Aires

15. Dois Irmãos

16. Bela Vista Rural

17. João Cirilo (Boa Hora)





UBS DA REGIÃO LESTE:

1. Dra Onésima Nascimento (Santa Bárbara)

2. Dr Henrique Melo Castelo Branco (Vale Do Gavião)

3. Vila Bandeirante

4. Dr Félix Francisco Pereira Batista (P. Universitário)

5. Mama Mia

6. Piçarreira

7. Dr Francisco José Da Costa Sousa (Ininga)

8. Anita Ferraz

9. Vila do Avião

10. Deputado Alberto Monteiro (Soinho)

11. Dr Dirceu Arcoverde (Santa Teresa)

12. Gilmar Carvalho/Santa Luz

13. Coroatá

14. Cacimba Velha

15. Campestre Norte





UBS DA REGIÃO SUDESTE:

1. Nossa Senhora Da Guia

2. Pe. Mário Rocchi (P. Esperança)

3. Dr Reginaldo M. Castro (Renascença)

4. Raimunda Soares Oliveira (Firmino Filho)

5. Redonda

6. Dr Gil Martins (Usina Santana)

7. Deus Quer

8. Alto Da Ressurreição

9. Boquinha

10. Taboca do Pau Ferrado

11. Dr Chagas Martins (Estaca Zero)

12. Atalaia

Otávio Neto