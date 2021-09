FMS divulga calendário de vacinação para os próximos dias; confira

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou hoje (23) novas datas de vacinação drive thru para a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid. Além dos drives do fim-de-semana, serão disponibilizados pontos para pessoas com segunda dose das vacinas Astrazeneca na segunda (27) e terça-feira (28), além da primeira dose para pessoas de 23 anos e mais na segunda (27) e segunda dose de Coronavac na quarta (29).

A organização será a mesma adotada nas mobilizações anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). “As datas foram escolhidas de acordo com o prazo de aplicação da primeira dose de astrazeneca e coronavac em drive thru que realizamos para diversos grupos”, conta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha em Teresina.

No momento da vacinação, devem ser apresentados os seguintes documentos: documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Pessoas que vão receber a primeira dose devem apresentar um comprovante de endereço no município de Teresina; já aqueles que vão receber a segunda dose devem apresentar o cartão de vacina com o registro da primeira).





Com a atualização, o cronograma da vacinação por drive thru será o seguinte:

Sábado (25)

Segunda dose até o dia 25/09 – Coronavac

Locais:

Terminal Zoobotânico

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Bela Vista

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

ADUFPI

Teresina Shopping

FSA Sul

Domingo (26)

Segunda dose até o dia 28/09 – Coronavac

Locais:

Terminal Zoobotânico

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Bela Vista

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

ADUFPI

Teresina Shopping

FSA Sul

Segunda-feira (27)

Segunda dose até o dia 27/09 – Astrazeneca

Locais:

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

ADUFPI

UESPI Pirajá

CEU NORTE

Primeira dose – 23 anos e mais

Locais:

Terminal Zoobotânico,

Terminal Livramento,

Terminal Buenos Aires,

Terminal Bela Vista,

Teresina Shopping,

FSA Sul

CEU NORTE

Terça-feira (28)

Segunda dose até o dia 03/10 – Astrazeneca

Locais:

Terminal Zoobotânico

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Bela Vista

CEU Norte

ADUFPI

Teresina Shopping

FSA Sul

UESPI Pirajá

Quarta-feira (29)

Segunda dose até o dia 03/10 – Coronavac

Locais:

Terminal Zoobotânico

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Bela Vista

CEU Norte

ADUFPI

Teresina Shopping

FSA Sul

UESPI Pirajá

