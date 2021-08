FMS divulga calendário de drive thru para segunda dose da vacina covid; veja

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou um cronograma de vacinação drive thru para a segunda dose da vacina contra a covid-19 que acontecerá nos próximos dias. A programação começa na sexta-feira (27) e contará com as vacinas astrazeneca e coronavac.

Serão sete dias de vacinação, para todas as pessoas que precisam tomar a segunda dose até as datas estipuladas: 27 e 30 de agosto e os dias 02, 03, 04, 06 e 07 de setembro. Os pontos de vacinação, bem como os imunizantes que estarão disponíveis em cada um deles, serão divulgados pela FMS em breve.



Foto: Divulgação/ FMS

“As datas foram escolhidas de acordo com o prazo de aplicação da primeira dose de astrazeneca em drive thru que realizamos no mês de junho para diversos grupos”, conta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha em Teresina. “Na oportunidade, disponibilizaremos também a coronavac em alguns pontos para quem tem a data da segunda dose para o mesmo período”, diz.

Emanuelle Dias explica que a logística será a mesma adotada nas mobilizações anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o cartão de vacina que comprove a primeira dose.

