FMS disponibiliza último lote de vacina contra a gripe em 12 UBS's de Teresina

Um total de 12 Unidades Básicas de Saúde estão disponibilizando o último lote da vacina contra a gripe de Teresina. A campanha, que aconteceu entre os meses de abril e julho deste ano, esteve aberta para a população em geral até acabarem os estoques fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo dados da Fundação Municipal de Saúde (FMS), ainda estão disponíveis aproximadamente 4 mil doses do imunizante na capital. A vacinação prosseguirá até que seja esgotado o estoque existente para todas as pessoas, sendo que as crianças somente podem ser vacinadas a partir de 6 meses de idade.



Foto: O Dia

A vacina contra a gripe protege contra as três cepas do vírus influenza com maior incidência no Brasil, que são os tipos H1N1, H3N2 e Influenza B. A necessidade das pessoas se vacinarem contra a gripe é destacada pela diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba. “Essa vacina tem contribuído para a saúde das pessoas porque imuniza contra três vírus e tem eficácia comprovada com a redução de casos graves que evoluem para pneumonia viral e outras doenças”, diz.

A diretora lembra ainda que as pessoas que tomaram a vacina da Covid podem se vacinar contra a gripe no 15º dia após ser imunizada contra o novo coronavírus.

As doses foram distribuídas nas seguintes unidades:

Zona Leste

UBS Santa Isabel

UBS São João

UBS Vila Bandeirante

Zona Sudeste

UBS Alto da Ressurreição

UBS Renascença

UBS Nossa Senhora da Guia

UBS Parque Poty

Zona Sul

UBS Saci

UBS Porto Alegre

UBS Cristo Rei

Zona Norte

UBS Karla Ivana

UBS Mafrense

