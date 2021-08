FMS disponibiliza 11 pontos para vacinação drive thru neste sábado (07)

Os pacientes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca até o dia 15 de maio podem ir amanhã (07) para um dos 11 pontos de drive-thru que serão disponibilizados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) em Teresina. Na oportunidade, pessoas de 40 anos e mais que ainda não conseguiram tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 também serão imunizadas.



Os pontos estarão abertos das 9h às 17h, seguindo a logística dos drives anteriores: pela manhã (9h às 13h) serão priorizadas as mulheres, no turno da tarde (13h às 17h) o foco será nos homens. “O objetivo é evitar aglomeração e congestionamento”, diz a coordenadora.



No momento da vacinação, devem ser apresentados um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de endereço no município de Teresina e o cartão de vacina para comprovar a primeira dose e a data do agendamento dessa segunda dose.

Neste dia, serão vacinadas também pessoas com 40 anos e mais que ainda não conseguiram tomar sua primeira dose. “Solicitamos que essas pessoas compareçam no sábado para receberem a vacina. Basta apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de endereço no município de Teresina”, diz Emanuelle Dias.

Confira abaixo os locais de vacinação em drive-thru neste sábado em Teresina

Terminal Bela Vista

Terminal Parque Piauí

Terminal Buenos Aires

Terminal Itararé

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

ADUFPI

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

Teresina Shopping

Centro Universitário Santo Agostinho Sul

