FMS desmente novos boatos sobre casos de coronavírus em Teresina

Está circulando mensagens e imagens de um possível paciente infectado pelo novo coronavírus (Covid-19) sendo transferido do Hospital Dr. Ozeas Sampaio, no bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), trata-se de mais uma fake news

Imagem que circula nas redes sociais não é verdadeira (Foto: Reprodução)

O órgão, através de nota da assessoria, informou que boletins diários estão sendo divulgados e que, no momento, não há nenhum caso oficialmente confirmados na cidade, com exceção dos três já comunicados pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) na noite de ontem (19), além de alertar os teresinenses quanto aos prejuízos que a proliferação desses boatos causam neste momento.

“A FMS reforça o pedido para que as pessoas tenham cuidado e não repassem informações que não sejam de fontes oficiais. O momento é de cuidado e de muita responsabilidade. Devemos evitar que esse tipo de informação seja compartilhada, pois aumenta o pânico e não ajuda em nada”, reforça a FMS.

Este não é o primeiro, e possivelmente nem a último, boato em relação a doença no estado. Quando haviam apenas suspeitas do Covid-19 na capital, um falso documento confirmando um paciente infectado também viralizou nas redes sociais dos piauienses. Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba, afirma que isso só presta um desserviço para a saúde pública.

FMS recomenda que população fique atenta a informações de procedência duvidosa (Foto: Reprodução)

“Isso mais atrapalha do que ajuda, pois um pânico não só em Teresina, mas em todo o Piauí, pois as pessoas ficaram muito receosas. Isso não é correto e não deve ser feito, pois mais prejudica e não ajuda em absolutamente nada”, pontua a médica..



Por conta desse problema, o próprio governador Wellington Dias (PT), autorizou que a Secretaria de Segurança do Estado (SSP-PI) realize investigações sobre criação e compartilhamento de fakes news relacionadas ao coronavírus no Piauí.

Breno Cavalcante