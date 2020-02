FMS convoca 47 aprovados em processo seletivo

Mais 47 candidatos aprovados no processo seletivo do edital 1/2019 foram convocados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) hoje, 19. Os novos convocados devem se apresentar na sede da FMS, a partir de quinta-feira, 27, para que sejam providenciados os trâmites da contratação. Ao todo, dois enfermeiros, sete odontólogos, 21 médicos, 12 técnicos de enfermagem, um psicólogo e dois auxiliares administrativos estão sendo convocados.

"As convocações acontecem de acordo com a necessidade de cada unidade", explica Charles Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina. Até o momento 776 candidatos referentes ao edital 1/2019 já foram convocados. Eles devem se dirigir ao Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção na sede da FMS, que fica na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015, bairro Aeroporto. O atendimento acontece de segunda a quinta-feira das 8h às 12h30. O prazo para que os aprovados comparecerem à FMS é de 30 dias, improrrogáveis, a contar da publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial do Município.

“Ressaltamos que os atendimentos para a entrega de documentação, perícia médica (a ser realizada no IPMT) e assinatura de contrato, serão agendados respeitando a quantidade de atendimentos estabelecida por dia”, informa João Luciano de Castro e Sousa, chefe do Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas.

Veja a lista de convocados







Da redação