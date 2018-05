FMS confirma 17 novos casos de H1N1 em três dias em Teresina

Em plena Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) confirmaram mais 17 casos de H1N1 na Capital em apenas três dias. O último boletim divulgado nesta terça-feira (08) mostra que já são 29 registros precisamente diagnosticados para a doença, dos quais 14 são de síndrome gripal (sem complicações) e 15 de síndrome respiratória aguda grave. No último sábado, este número era de apenas 17 casos.



No domingo (06) foi registrada a primeira morte por H1N1 no Piauí. A vítima era motorista da Sesapi, tinha 56 anos e havia recusado a internação quando esteve pela primeira vez no hospital. Ao retornar, ele já se encontrava em estado gravíssimo e sem condições ideais de tratamento.

Por meio de nota, a FMS informou que Teresina recebeu mais 29.300 doses da vacina contra o vírus Influenza e que ainda na tarde de hoje, elas devem ser distribuídas nas salas de vacinação das unidades de saúde do Hospital do Parque Piauí, UBS Três Andares, UBS São João, UBS Piçarreira, UBS Karla Ivana, UBS Adelino Matos, UBS Mocambinho, Hospital do Buenos Aires e Hospital da Primavera.

No sábado, acontecerá o Dia D de Vacinação Contra a Gripe, quando todos que fazem parte dos grupos de risco devem comparecer aos postos de saúde para se imunizarem. “As vacinas são bastante seguras, não sendo encontradas evidências de que causem eventos sistêmicos graves”, afirma Amariles Borba, diretora de Vigilância Sanitária da FMS.

A vacina protege contra os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2. Fazem parte dos grupos prioritários os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

