FMS anuncia novos pontos de vacinação drive thru após aumento de demanda

Com apenas quatro de pontos de vacinação contra a Covid-19 disponíveis em Teresina desde o início da semana, longas filas e muita reclamação de usuários foram registrados na Capital. Após os transtornos causados, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) resolveu ampliar os postos de vacinação.

Na tarde desta quarta-feira (22), a FMS comunicou que a partir de quinta-feira (23) a imunização acontecerá também nos Terminal do Itararé, Terminal Bela Vista e Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Pirajá. Com a medida, o número de locais de imunização contra a Covid-19 chega a sete em Teresina.

Leia também: Teste de antígeno é a única forma de diferenciar H3N2 da Covid-19, diz infectologista

Segundo a diretora de Atenção Básica da FMS, Laurimary Caminha, a abertura de novos pontos acontece devido o aumento da demanda pelos imunizantes. “A ampliação se dá pelo aumento no fluxo de pacientes em função da redução no prazo para tomar a dose de reforço, que caiu de cinco para quatro meses”, afirma.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A FMS explicou que os pontos estarão recebendo o público para 1ª dose para pessoas de 12 anos e mais e 2ª dose da vacina da Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas), Astrazeneca e Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas para ambos os imunizantes).

O alerta fica por conta da documentação que deve ser apresentada no momento de receber o imunizantes. São exigidos: documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. As pessoas que receberão 2ª dose deverão apresentar o cartão de vacina e os adolescente devem estar acompanhados dos responsáveis.

Veja os pontos de drive thru

Uespi Pirajá

Terminal do Itararé

Terminal do Bela vista

Terminal Zoobotânico

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FMS