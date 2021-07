FMS altera pontos de atendimento para síndromes gripais; veja os locais

Nesta sexta-feira (16), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que houve alteração em alguns pontos de saúde que prestam atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19. A FMS mantém 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), espalhadas nas zonas de Teresina, que funcionam todos os dias, incluindo finais de semana, das 7h às 19h.

A coordenadora de Ações Estratégicas da FMS, Nádia Spindola, explica que estas atualizações dos locais de atendimento são feitas constantemente. “Fazemos a análise dos dados dos atendimentos e observamos que algumas UBS apresentam queda na procura por atendimento tendo como causa as síndromes gripais. Esses dados são determinantes para a reorganização dos locais de atendimento”, afirma.

Foto: Arquivo O Dia

Ao sentir sintomas de Covid-19, a servidora pública Socorro Estrela relatou ao PortalODia.com que foi em quatro Unidades Básicas de Saúde diferentes e não conseguiu realizar a testagem para o vírus. A UBS do bairro Gurupi e a do Planalto Uruguai constam na lista atualizada de pontos de testagem divulgada pela FMS. Entretanto, Socorro relata que não conseguiu realizar o exame nesses locais.

“Eu olhei no site dos hospitais que atendiam, mas fui em dois e não consegui. Disseram que não estavam mais fazendo teste. Nessa brincadeira foi quase minha manhã toda. Para uma pessoa que está com suspeita não é bom ficar rodando para todo canto. Consegui me testar depois de mais duas tentativas e deu positivo para covid, agora estou aguardando atendimento médico”, declara.

A servidora pública conseguiu realizar o teste na UBS do bairro Taquari, na zona Leste de Teresina.

Confira os novos pontos de atendimento

Zona Norte: UBS Karla Ivana, Real Copagre, Santa Maria da Codipi e Mafrense.

UBS Karla Ivana, Real Copagre, Santa Maria da Codipi e Mafrense. Zona Sul: UBS Parque Piauí, Hugo Prado, Monte Castelo, Irmã Dulce, São Pedro e Betinho.

UBS Parque Piauí, Hugo Prado, Monte Castelo, Irmã Dulce, São Pedro e Betinho. Zona Sudeste: UBS Carlos Alberto Cordeiro, Todos os Santos, Novo Horizonte e Gurupi.

UBS Carlos Alberto Cordeiro, Todos os Santos, Novo Horizonte e Gurupi. Zona Leste: UBS Planalto Uruguai, Cidade Jardim e Taquari.

Com informações da FMSIthyara Borges

