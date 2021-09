FMS abre novos agendamentos para primeiras e segundas doses da vacina Covid

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina abre hoje, 13, às 16h, agendamento para a população de 20 e 21 anos que ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Às 18h será aberto agendamento para os jovens de 22, 23 e 24 anos. Os agendamentos acontecem por meio do site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

Amanhã (14), às 18 horas, abrem novos agendamentos para segundas doses de Astrazeneca e Coronavac para pessoas que tem data no cartão de vacina até 19 de setembro. “No site ainda tem muita vaga de agendamento para Pfizer. Mas das outras vacinas esgotou rápido e vamos abrir novo agendamento”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação Covid na capital.

Na quarta-feira (15), às 18h, abrem agendamento para primeiras doses dos jovens de 18 e 19 anos. No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Na sexta-feira (17) abrem novos agendamentos de segundas doses de todos os imunizantes para quem tem data no cartão entre 20 e 26 de setembro.

