FMS abre novo agendamento de vacina contra Covid-19 para maiores de 18 anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina montou um calendário, de 6 a 10 de setembro, para agendamentos de primeiras e segundas doses da vacinação Covid-19. Hoje, 6, às 18 horas, abre agendamento para faixa etária de 22 anos.

A população que ainda não tomou sua primeira dose da vacina contra a Covid pode acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ e realizar o agendamento da sua vacinação. “Estamos podendo diminuir a idade no agendamento da vacinação após o Ministério da Saúde reconhecer que estávamos recebendo doses abaixo do que precisávamos. Agora estão nos enviando mais doses por semana”, explica Gilberto Albuquerque, presidente da FMS.





Para ter acesso ao agendamento “basta clicar no botão agendamento público alvo que fica na página inicial do site. O usuário deve então escolher o público geral por faixa etária, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da vacinação Covid na capital.

Amanhã, 7, às 18 horas, as pessoas de 21 anos poderão agendar a primeira dose da vacina. Dia 8 serão contempladas duas faixas etárias no agendamento: às 16 horas, jovens de 20 anos e às 18 horas os de 19 anos. Os de 18 anos poderão agendar a vacina no dia 09, às 18 horas. Dia 10 serão abertos agendamentos de segunda dose para pessoas com data no cartão de vacina até dia 19 de setembro.

