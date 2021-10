FMS abre agendamento para vacinação de adolescentes de 15 anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abrirá agendamento para uma nova faixa etária de adolescentes em geral: os de 15 anos de idade. O órgão lançou hoje (04) mais um cronograma de agendamentos da vacina contra a covid-19 para esta semana, em que este grupo poderá marcar o recebimento da primeira dose a partir de amanhã (05) às 18h.

O agendamento, que também vai abrir para as demais faixas etárias que precisam tomar a primeira dose, foi dividido em grupos e horários diferentes para evitar congestionamento do site. Hoje (04) às 16h, o sistema estará disponível para pessoas de 16 anos; às 18h, será a vez das pessoas de 17 anos; e às 20h, é o agendamento para pessoas de 18 anos e mais.

A FMS abrirá ainda agendamento para dose de reforço de idosos de 87 anos e mais que não conseguiram ir ao drive thru e imunossuprimidos. Será a partir as 18h da próxima quinta-feira (07). Já na sexta-feira (08), às 18h, será o agendamento da segunda dose de pessoas que têm a data marcada no cartão até o dia 17 de outubro.





Foto: FMS/ Ascom

As vagas para pessoas de 16 anos e mais são para terça (05) e quarta-feira (06); as vagas para o público de 15 anos são para quinta-feira (07). As vagas para idosos e imunossuprimidos são para sexta-feira (08) e as de segunda dose estarão disponíveis para qualquer dia da próxima semana (11 a 15/10)

O agendamento é feito pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/. Ao acessar o site, o usuário deve escolher a opção “agendamento público alvo”. Em seguida, ele deve escolher a opção do grupo, preencher seus dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. Para o agendamento da segunda dose, o usuário deve marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda”; caso a pessoa tenha tomado a primeira dose em outro município e agora reside em Teresina, ela deve selecionar o grupo “Pessoas que tomaram 1 dose em outro município”.

