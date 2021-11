Vacina Covid-19: Teresina abre agendamento para adolescentes de 12 a 17 anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) lançou o calendário de vacinação contra a covid-19 dos próximos dias. A programação começa com agendamento da primeira dose para adolescentes, que será aberto hoje (11) em três horários para diferentes faixas de idade.



A divisão acontece para evitar congestionamento do site Vacina Já, onde é feito o agendamento. Hoje (11) às 16h, serão abertas vagas para adolescentes de 12 e 13 anos de idade. Às 18h, será a vez das pessoas de 14 e 15 anos. Por fim, às 20h, o agendamento estará disponível para aqueles que têm 16 e 17 anos. As vagas são para segunda (15) e terça-feira (16).

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Amanhã (12), às 18h, inicia o agendamento para segunda dose da vacina Pfizer. Desta vez, serão contempladas as pessoas com segunda dose marcada no cartão de vacina até o dia 19 de dezembro, sempre respeitando o intervalo mínimo de três semanas entre a primeira e segunda dose. Às 20h, serão abertas vagas de repescagem para primeira dose de pessoas com 18 anos e mais. Em ambos os casos, a aplicação das doses será de segunda (15) a quinta-feira (18).

Já na segunda-feira (15), às 18h, acontece mais um agendamento de dose de reforço para trabalhadores da saúde – com vagas para vacinar na quinta-feira (18).

Drive thru

A próxima semana também terá vários dias de vacinação na modalidade drive thru. Na segunda (15) e terça-feira (16), acontece a repescagem de pessoas que estão com a segunda dose pendente, com data marcada no cartão de vacinação até o dia 21 de novembro.

Na quarta-feira (17) acontece mais um drive thru de primeira dose para a população de 18 anos e mais, onde será aplicada a vacina coronavac. Já na quinta-feira (18), serão disponibilizados postos para dose de reforço para idosos com 65 anos e mais e dose adicional de imunossuprimidos. “Pedimos mais uma vez que a população se atente ao intervalo mínimo entre a segunda dose e a dose de reforço. Para idosos, esse intervalo é de seis meses; para imunossuprimidos, a dose adicional deve ser dada com no mínimo 28 dias”, alerta a coordenadora da campanha de vacinação pela FMS, Emanuelle Dias.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Hoje (11)

16h - 12 e 13 anos (vagas para segunda (15 )e terça (16)

18h - 14 e 15 anos (vagas para segunda (15) e terça (16)

20h - 16 e 17 anos (vagas para terça (16)

Amanhã (12)

18h - 2ª dose Pfizer (segunda dose até 19/12 - respeitando o intervalo mínimo de 3 semanas entre a 1ª e 2ª dose) (vagas de segunda (15) a quinta (18)

20h - Repescagem 18 anos e mais primeira dose (vagas de segunda (15) a quinta (18)

Segunda (15)

18h - Reforço Trabalhador da Saúde (vagas para quinta (18)

Drives

15 e 16 (segunda e terça) de 14h às 17h

2ª dose astrazeneca e coronavac

Repescagem das pessoas que estão com segunda dose em atraso, com data da segunda dose até 21/11 (respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre 1ª e 2ª doses)

17 (quarta) das 9h às 17h

Drive de 1ª dose para população em geral 18 anos e mais (coronavac)

18 (quinta) das 9h às 12h

Reforço idosos - 65 anos e mais

Adicional Imunossuprimidos

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!