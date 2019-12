Vai até o dia 17 de janeiro a inscrição de blocos para o carnaval 2020. O edital para a seleção dos projetos carnavalescos já foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através da Secretaria Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC). Com um incentivo de R$ 140 mil, as inscrições começaram nesta terça-feira (17). Ao todo, serão escolhidos 26 projetos de blocos.

Segundo o edital de chamamento público, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponibilizada no protocolo da FMC/PMT, com todos os anexos exigidos no documento. As inscrições ocorrem até 17 de janeiro, exceto domingos e feriados, no horário de 7h30 às 13h.

Uma comissão de seleção irá analisar os projetos inscritos, verificando o conteúdo de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Também será levado em consideração a distribuição regional dos projetos contemplados pelas zonas e vários bairros da cidade. Em caso de descumprimento, serão vetados aqueles que já tenham participado de alguma das instituições proponentes nos últimos dois anos e/ou estejam litigando judicial ou administrativamente com algum dos proponentes inscritos.



FMC divulga edital para selecionar blocos para carnaval. Reprodução



Após seleção, os blocos serão divididos em três categorias relacionadas aos seus tamanhos. Serão até 10 blocos de Pequeno Porte (a partir de 1000 até 1499 integrantes), que receberão R$ 3 mil; até 10 blocos de Médio Porte (de 1500 até 1999 integrantes; que receberão R$ 5 mil e; até 6 blocos de Grande Porte (acima de 2000 integrantes, que receberão um apoio de R$ 10 mil.

O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro. “O Carnaval de Teresina é, sem dúvida, um evento que já conquistou o coração de todos os piauienses e, para o ano que vem, queremos fazer uma festa que levará muita alegria e diversão para todos os cantos”, ressalta o gerente de promoção cultural da FMC, Paulo Dantas, lembrando que o apoio financeiro dado pela Prefeitura de Teresina contribuirá para o desenvolvimento artístico-cultural da cidade, engrandecendo essa festa que faz parte do calendário de atividades.

