Fluxo de passageiros em terminal rodoviário cai 25% em seis anos

As empresas de ônibus que fazem transporte intermunicipal estão sentindo a baixa no fluxo de passageiros nos terminais rodoviários. As vendas de passagens têm reduzido nos últimos anos, refletindo na diminuição da frota e no aumento do tempo de espera dos ônibus. Segundo o bilheteiro de uma empresa que faz linha intermunicipal no Piauí, Silvestre Inácio, o transporte irregular tem sido o principal causador dessa redução.



“De seis anos para cá, o fluxo chegou a cair 25% e isso faz com que as empresas reduzam a frota, porque não tem como manter tantos ônibus rodando sem passageiros. Reduzindo a frota, automaticamente reduz também a quantidade de funcionários. Aqui na empresa reduziu cerca de 10% o quadro de funcionários por conta dessa baixa de passageiros”, revela o bilheteiro.

Silvestre Inácio cita que em períodos comemorativos, como Semana Santa e Carnaval, o movimento no terminal chega a cair até 40% em relação há seis anos. Ele comenta que, antes, os ônibus tinham saída a cada uma hora, mas com a diminuição do fluxo de passageiros, os veículos estão agendados para sair a cada duas horas. Em alguns casos, é necessário fazer o cancelamento do horário devido à falta de passageiro.



Em datas comemorativas, o prejuízo é ainda maior, segundo os bilheteiros - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Ainda de acordo com ele, muitas pessoas estão comprando seus próprios automóveis e motocicletas, devido à facilidade de pagamento. Outro motivo que tem colaborado para a diminuição na venda das passagens são as caronas.

“As pessoas se juntam com quem tem carro, dividem o valor da gasolina e isso faz com que fique em conta para todos eles. Devido esses fatores, a procura por passagens nas empresas tem diminuído. Temos percebido isso há uns seis anos, principalmente em períodos de pico, onde as empresas se preparavam e colocavam veículos a mais nas linhas”, disse.

Segundo Robson Silva, coordenador de operações do Terminal Rodoviário Petrônio Portela, na zona Sul de Teresina, desde 2015, quando a empresa Sinart assumiu a coordenação do terminal, até este ano, a redução na venda das passagens chega a cerca de 5%.

“Percebemos essa baixa desde que assumimos [o terminal], mas a verdade é que já vinha tendo essa diminuição e isso é uma realidade crescente, principalmente por conta das ofertas de transportes clandestinos, que tem crescido e das caronas solidárias”, comenta, destacando que a queda é significativa e reflete diretamente nos investimentos da rodoviária e das empresas.

Virgiane PassosIsabela Lopes - Jornal O Dia