Flagra: comerciantes descumprem decreto na Zona Sudeste de Teresina

O PortalODia.com flagrou na manhã deste sábado (02) comerciantes descumprindo o decreto municipal de fechamento do comércio em avenidas da Zona Sudeste de Teresina. Fotografias tiradas de dentro de um veículo mostram alguns estabelecimentos com as portas semiabertas na Avenida Principal do Dirceu, uma das mais movimentadas da região.



Estabelecimento na Avenida Principal do Dirceu.

Estabelecimento na Avenida Principal do Dirceu.



Não tão distante dali, um vídeo feito na Avenida Joaquim Nelson mostra pessoas sendo atendidas na calçada de uma empresa. Em nenhum momento foi visto a presença de agentes de segurança no local.





Desde o início da quarentena, mais de 2000 estabelecimentos foram fechados por descumprirem o decreto de isolamento social em Teresina, segundo a prefeitura. Entre as sanções aplicadas estão multas e fechamento integral do local.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem (01) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Teresina registrou 37 novos casos da doença, totalizando 420 infectados e 13 óbitos.

