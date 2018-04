Firmino nega articulação de chapinha proporcional: “só dou conselhos”

O prefeito Firmino Filho (PSDB) negou que estaria articulando uma “chapinha” proporcional com vereadores de sua base na Câmara Municipal para disputar vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. De acordo com o chefe do executivo, ele apenas “assessora” aqueles que pretendem concorrer às eleições, mas que não possui estrutura política e financeira suficientes.

“Só tenho aconselhado os meninos. Tem muita gente ligada a mim que está nesse projeto e o que eu posso fazer, de alguma forma, é aconselhar com algum tipo de conhecimento que por ventura eu tenha. É só para assessorar a meninada”, declarou Firmino negando participação direta na formação do grupo.

Prefeito de Teresina Firmino Filho. Foto: Assis Fernandes/ODIA

A ‘chapinha’ é formada por partidos emergentes na tentativa de conseguirem representatividade no legislativo e, assim, conseguirem passar pela cláusula de barreira. Para o prefeito, a ‘chapinha’ busca criar uma coligação competitiva para quem não tem mandato, não tem uma estrutura política ou não tem condições financeiras de concorrerem nessas chapas maiores.

“Não pode ser chamada assim [de chapinha do prefeito], porque não é uma chapinha do prefeito Firmino Filho. A rigor são vários partidos pequenos que tem dificuldade de coligar com os grandes e que buscam alternativas. Existem pessoas que são ligadas a mim politicamente e há pessoas que são ligadas ao governador Wellington Dias, como também a outra alas da oposição”, explicou.

A intenção da ‘chapinha’ é reunir cerca de 20 candidatos em um grupo que consiga eleger um deputado federal com pelo menos 40 mil votos. A presença de Firmino Filho na articulação ajudaria a prefeitura na obtenção de recursos para melhoria de serviços e investimentos na cidade.

Ithyara Borges - Jornal O Dia