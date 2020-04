Firmino faz apelo para que teresinenses não viajem na Semana Santa

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, fez um apelo para que os teresinenses não viajem no período da Semana Santa, que inicia neste domingo de Ramos e segue até o domingo de Páscoa. Segundo ele, o deslocamento para outros municípios pode favorecer a proliferação do novo coronavírus, tanto na capital quanto no interior do Estado.

Firmino lembrou que é tradição nesse período, que muitos teresinenses viajem para visitar familiares e passar as festividades da Semana Santa. “Essa é uma boa tradição que temos, mas estamos vivendo um período difícil. Temos muitos teresinenses com familiares e amigos no interior do Estado. Em outros tempos, muitos já estariam se organizando para fazer essas viagens. Desta vez, podemos evitar que o vírus se espalhe. Nada pode ser mais importante que a vida. Sei que muitos acham que nossas ações estão exageradas, mas costumo dizer que prefiro errar pelo excesso do que pela omissão, quando se trata de vidas”, pontua.

O chefe do executivo acredita que as viagens podem favorecer a proliferação do vírus (Foto: Divulgação)

Ainda, segundo o prefeito, casos de coronavírus já foram registrados em alguns municípios do Estado e não apenas na capital. Em todo o Piauí, já são 24 casos confirmados, com quatro óbitos. Outros 293 casos estão ainda sobre análise e 587 foram descartados. Os casos foram registrados em municípios como Parnaíba e São José do Divino, onde duas vítimas vieram a óbito.

Na última sexta-feira, o governador Wellington Dias baixou um decreto proibindo a circulação do transporte coletivo intermunicipal, como uma medida de reduzir a quantidade de pessoas se deslocando pelo Estado nesse período de calamidade pública em saúde. O decreto inicia nesta segunda e deve durar durante toda a semana.