Fio de alta tensão rompe e moradores ficam cinco dias sem energia elétrica no Parque Piauí

Moradores da Quadra 9 no bairro Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, estão há pelo menos cinco dias sem energia elétrica. O motivo seria o rompimento de um fio de alta tensão que segue energizado no chão até esta sexta-feira (07). Para evitar acidentes, a população usou uma fita para isolar a área.



O portalodia.com recebeu um vídeo gravado por um morador da região que não quis ser identificado. Na gravação é possível ver o fio no chão e a fita usada pelos moradores. Uma casa está isolada por causa da situação perigosa.

Segundo o morador, a falta de energia na Quadra 09 já dura cinco dias. Ele relatou que já entrou em contato com a empresa Equatorial Piauí, concessionária responsável, mas que não obteve retorno. O local onde o fio caiu fica próximo do 4º Distrito Policial.

Ainda de acordo com o morador, o fio segue energizado. “O fio de alta tensão quebrou há cinco dias e a empresa não manda carro e nem nada. O fio está energizado porque as outras casas próximas têm energia mesmo com a fase baixa”, relatou.

Em nota, a Equatorial Piauí informou que a "responsabilidade sobre o rompimento de um cabo de iluminação pública localizado na Quadra 9, bairro Parque Piauí, é de competência da prefeitura municipal. Por conta do caráter emergencial e riscos à população, equipes de campo da distribuidora já se encontram no local para realizar os reparos necessários, com previsão de conclusão do serviço até o final da tarde de hoje (07)".

A empresa disse ainda que "reforça à população sobre a necessidade de redobrar os cuidados de segurança ao encontrar cabos elétricos em vias públicas, como não se aproximar da área e evitar contato direto com os fios."

Os clientes podem registrar ocorrências dessa natureza pela Central de Atendimento, ligando para o número 0800 086 0800.

