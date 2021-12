Fim de ano movimenta serviço de hospedagem para pets em Teresina

Com a proximidade das festas de final de ano, muitas pessoas se planejam para pegar a estrada e viajar. Porém, quem tem animais de estimação não pode esquecer de buscar um local seguro e agradável para o bichinho ficar durante este período. Uma excelente opção são os hotéis para pets.



Em Teresina, um desses estabelecimentos já está com 75% das vagas reservadas para as festas de final de ano. A empresária e administradora do local, Gabriele Cavalcante, conta que a procura é bastante significativa nesta época do ano.



“A melhor opção é deixar os seus animais de estimação em hotéis. Em casa, eles não terão ninguém para brincar, ainda que vá alguém para colocar água e ração, mas não terá uma pessoa olhando para eles direto, fazendo recreação, brincando. Eles já estão sem os donos e vão se sentir ainda mais sozinhos. No hotel, a família tem notícias todos os dias, recebe fotos e vídeos, vê que eles estão brincando e se divertindo. Se você vai se divertir, não custa nada deixar seu animal se divertir também. E até mesmo para deixar o final de semana, para mudar a rotina de casa e interagir com outros animais”, reforça.



O hotel que Gabriele administra tem capacidade para até 45 animais e cobra diárias a partir de R$ 40. “As acomodações são individuais e espaçosas e quem tem até quatro cachorros e quiser deixá-los juntos, ainda assim, fica confortável”, detalha. Além de ser um local seguro para os pets, deixá-los em hotéis ainda proporciona outras vantagens, como a socialização com outros animais.

“Um cachorro que não socializa com os outros sempre tem medo e vai viver triste, porque não vai brincar. Eu recebo clientes que dizem que o animal tem muita energia, que deixam na creche e, quando volta, ele passa dois dias dormindo. Aqui eles correm bastante, brincam na piscina, brincam de bolinha, um corre atrás do outro. Ele vai agir de acordo com o instinto dele”, destaca Gabriele Cavalcante.

Recomendações para hospedar cães

Para hospedar cães em hotéis específicos, é necessário seguir algumas recomendações. A primeira delas é que os cachorros devem estar com a carteira de vacinação em dia, tanto contra raiva como contra virose. Além disso, os bichinhos devem fazer uso de anticarrapatos e precisam ser sociáveis, tanto com outros animais como com pessoas estranhas.



“Não temos diferença de portes, desde que seja sociável. Quanto à alimentação, pedimos que o tutor traga a ração que o animal já come, pois se misturar com outro tipo, pode ser que ele tenha infecção intestinal ou algum problema na barriga. Os que comem alimentação natural, os donos podem trazer congelados e descongelamos na hora de servir. É preciso trazer também os recipientes da água, da comida e a caminha. E se o animal fizer uso de medicação, também administramos. Tudo é identificado com o nome do pet”, explica Gabriele Cavalcante.



