Filme piauiense estreia nesta quinta-feira (14) no Cinemas Teresina

O filme piauiense “Irmandade”, que mostra conflitos violentos em meio a disputas de grupos rivais em Teresina, estreia nesta quinta-feira (14), nos Cinemas Teresina. O longa-metragem é dirigido por Juscelino Ribeiro e Alexandre Mello, da Framme Produções.

Baseado em fatos reais, o longa explora a história de três jovens que usam a música para superar os problemas da violência no bairro Promorar, na zona Sul de Teresina. Dois são filhos de policial militar e a pressão se intensifica quando eles passam a denunciar situações de abuso e violência por parte de alguns policiais militares específicos que atuam na região (Veja Trailer abaixo).





O filme relata ainda a violência entre gangues, na visão dos jovens, de pais, parentes dos personagens e policiais que sofrem com toda a situação. Além disso, expõe as ações que cada um tomou diante dos conflitos territoriais para mudar a realidade local. São mostrados todos os lados do conflito na comunidade: o de quem pratica os crimes, o de quem tenta combatê-lo e o de quem sofre com ele e que ações toma diante das tragédias.

Foto: Reprodução Divulgação.

Representando a polícia e seus esforços para mudar situação de caos, o Secretário Fabio Abreu é um dos entrevistados, pois atuava como Capitão da Rone no Promorar durante os confrontos. Iniciativas de policiais militares, como o Pelotão Mirim, que atua junto a crianças e adolescentes da região dando noções de disciplina e civilidade, também tem destaque no filme.

Durante os anos de 2013 a 2015, os índices de mortes violentas no Promorar, causaram uma elevação no índice de homicídios de Teresina, colocando a Capital entre as cinco mais violentas do Brasil. Na época, o fato ganhou destaque no canal de televisão por assinatura Globo News, que levou a proposta para à Globo Filmes.

O filme “Irmandade” estreia nesta quinta-feira (14) e segue até o dia (20). A sessão será no horário das 14h.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia