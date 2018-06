Fiéis acompanham o sepultamento de Dom Miguel em Teresina

Dezenas de fiéis acompanharam o sepultamento do arcebispo de Teresina, Dom Miguel Câmara, por volta de meio-dia desta sexta-feira (29). O arcebispo foi sepultado ao lado de Dom Severino na Capela da Ressurreição, localizada dentro da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva. D



Dom Miguel Fenelon Câmara Filho é o quarto arcebispo de Teresina e faleceu aos 93 anos de idade de falência renal às 16h de ontem, após passar 23 dias internado no Hospital de Terapia Intensiva (HTI). Apesar de ser natural de Quixeramobim, no Ceará, o arcebispo havia manifestado o desejo de ser enterrado na capital piauiense, por gostar muito da cidade. Dom Miguel completaria 70 anos como padre no dia 8 de dezembro deste ano.

Os rituais de sepultamento iniciaram por volta das 11h, seguidos das Exéquias, uma solenidade fúnebre da Igreja Católica destina ao velório e enterro de bispos. Logo após as cerimônias religiosas, o arcebispo foi enterrado ao lado de Dom Severino. Os dois são os únicos arcebispos enterrados na capital piauiense.

Para o padre Tony Batista, vigário geral da Arquidiocese, a partida de Dom Câmara é um momento muito difícil. “Ele era como um pai para mim. Em nome do clero e da Arquidiocese de Teresina, apenas agradeço a generosidade de todos que estão aqui. Ele era uma pérola que Deus mandou para a gente. Não existe Dom Miguel, quem o conhecia sabia que ele era o Bom Miguel”, disse o padre emocionado.

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, também esteve presente na despedida de Dom Miguel e frisou a honra que foi ter convivido com o arcebispo. “Ele é um exemplo de um homem que em tudo viveu o Evangelho de Cristo. Ele semeou uma boa semente e colheu seus frutos”, enfatizou o prefeito Firmino Filho.

Dom Miguel também era um exemplo de sabedoria e acolhida com os fiéis. É o que conta a amiga do arcebispo, Cristiane Mendes. “Dom Miguel sempre nos recebia muito bem, e quem estava perto dele, sempre estava em paz. Ele foi um grande professor da vida”, destacou.

A missa de sétimo dia de Dom Miguel Câmara está marcada para o próximo dia 4 de julho às 8h, na Catedral de Teresina.

