FestLuso reúne espetáculos de cinco países com início amanhã (26)

A partir desta segunda-feira (26), Teresina irá receber grupos de teatros reconhecidos no Brasil e nos países de língua portuguesa, em grandes apresentações inteiramente gratuitas. O Festival de Teatro Lusófono (FestLuso 2019), evento que chega a 11ª edição, se junta à Balada Literária, evento cultural que já é consagrado em outros estados, e promove uma vasta programação com teatro, show musical, mesa de debates, lançamento de livros e rodada de negócios.

O FestLuso começa nesta segunda (26), à 20 horas, com a abertura oficial e segue até 31 deste mês no Theatro 4 de Setembro, Teatro João Paulo II, Espaço Trilhos, Clube dos Diários, Casa da Cultura e praça Pedro II. O FestLuso reúne espetáculos de cinco países: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Guiné-Bissau, além de atrações teatrais de Recife, Brasília, Teresina, Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.



O evento já inicia com uma grande homenagem. O grupo Off-Sina do Rio de Janeiro apresenta "Paulo Freire - o andarilho da utopia", a partir das 20h30, no Theatro 4 de Setembro. O legado e os ensinamentos do mestre e patrono da educação também será debatido dentro da programação da Balada Literária com a mesa "A leitura do mundo precede a leitura da palavra" com participação de Marcelino Freire, idealizador da Balada em São Paulo, da editora carioca Lívia Viana, da professora da Uespi Lucineide Barros e o professor da Ufpi Antônio José Medeiros. A mesa será na terça-feira (27), no teatro Torquato Neto, no Clube dos Diários, no centro de Teresina, a partir das 9h.

O festival contará também com o show da cantona Rita Benneditto e a presença do escritor de Portugal Valter Hugo Mãe, como atrações especiais, na programação da Balada Literária, que fará uma homenagem em uma das mesas de discussão do evento ao professor e escritor da universidade Estadual do Piauí Elio Ferreira. A programação conta com a participação do diretor José Mena Abranches, uma referência do teatro da língua portuguesa com a peça "A última viagem do príncipe perfeito" com o grupo Elinga Teatro Luanda.

As peças "Kangalutas", de Portugal/Guiné Bissau, "Mestre Igor" da companhia de Cabo Verde vão se apresentar para o público piauiense. O espetáculo "Mar me quer", de Moçambique, baseado em texto de Mia Couto, também é uma das atrações. "Ombela", produção de Recife (PE) e "Ícaro", de Luciano Mallmann, de Porto Alegre (RS), estão dentro da programação.

O Espaço Trilhos recebe os espetáculos "Trindade", da companhia Só Homens de dança, "Bacia de Proust", de Roberto Muniz Dias e o ator Zé Reis que traz a fragilidade do corpo na peça "Frango".

Haverá também a edição do sarau "O poeta e sua hora" com Durvalino Filho, Feliciano Bezerra, Lucas Rolim, Rubinho Figueiredo e convidados que vão homenagear a poesia da língua portuguesa. A escritora e poeta Marleide Lins lançará o livro "Letras da Diversidade" e terá também ação formativa, rodada de negócios e apresentação de rua na praça Pedro II com a peça "Duplo Molière" com o grupo Harém de Teatro.

Toda a programação do FestLuso está disponível no site oficial: www.festluso.com, Instagram (@festluso) e pagina do evento no Facebook. O evento tem patrocínio: O Boticário, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura – SIEC, Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT e Governo do Estado do Piauí. Apoio: Fundação Municipal de Cultura – FMC, Prefeitura Municipal de Teresina, Sebrae, Balada Literária 2019, Grupo Harém de Teatro e Navilouca Produções e Eventos.

Da Redação