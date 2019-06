Festival O Dia Junino resgata cultura nordestina

Animação e muitas comidas típicas marcaram a primeira noite do Festival O Dia Junino, nessa quinta-feira (20) no Teresina Hall. O público lotou a casa para prestigiar as apresentações da Orquestra Sanfônica de Teresina, e das bandas Minamora e Gonzaga Lu.



Além das atrações musicais, quem foi ao Teresina Hall também aproveitou para se deliciar com pratos típicos da região nordeste, oferecidos pelas mais de 25 barracas da Praça de Alimentação do evento.

(Foto: Jailson Soares/O DIA)

O coordenador do Festival O Dia Junino, Eudes Ribeiro, pontua que o evento foi pensado para valorizar a tradição nordestina das quadrilhas e do Forró, evidenciando os artistas piauienses.

"No palco principal, estamos dando oportunidade para as bandas piauienses , que é uma vertente do Sistema O Dia, que sempre valoriza a cultura local. É um evento para a família, com toda estrutura pronta para receber os teresinenses", afirmou Eudes.

A prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FCMC), é uma das parceiras do evento. "Esse festival é muito importante para a cidade de Teresina, porque faz a gente manter a tradição que está no espírito de Teresina e do povo de Teresina. O Sistema O Dia está de parabéns , porque, através desse evento, traz mais uma opção de alegria para a cidade de Teresina. A gente espera que essa parceria continue por longos anos", declarou o presidente da FCMC, Luís Carlos Martins Alves.

(Foto: Jailson Soares/O DIA)



Festival de Quadrilhas

A primeira noite do Festival O Dia Junino também foi marcada pela abertura da 10ª edição do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, vai escolher o grupo para representar o Piauí no Concurso Nacional de Quadrilhas, na Paraíba.

(Foto: Jailson Soares/O DIA)



Nessa quinta-feira se apresentaram na arena montada no Teresina Hall os grupos: Flor da Gente ( Angical); Zabumbada ( Altos); Puxa o Fole (Teresina); Coração Nordestino( Teresina); Fogo Quente (Campo Maior); Luar do São João ( Teresina); Fole da Sanfona (Teresina).

(Foto: Jailson Soares/O DIA)



(Foto: Jailson Soares/O DIA)



(Foto: Jailson Soares/O DIA)



Natanael Souza