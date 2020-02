Festival do Senhor anima Carnaval e prepara Católicos para Quaresma

O Festival do Senhor teve início no domingo (23) segue até esta terça-feira (25) em 27 locais de diferentes regiões de Teresina. Organizado pela Renovação Carismática Católica, o evento anima o período de Carnaval com uma programação voltada para a confraternização e compartilhamento da fé entre os participantes e uma preparação para a Quaresma, que tem início na quarta-feira de cinzas.

O coordenador do Festival do Senhor na escola Pequena Rubim, no bairro Mocambinho, na zona Norte de Teresina, Pedro Campos, explicou que o encontro busca apresentar Jesus Cristo aos que não o conhecem e reforçar a esperança nos que já possuem a experiência da fé. O festival tem a missão também de trabalhar com várias faixas etárias.

“O principal objetivo do Festival do Senhor é tornar Jesus conhecido para as pessoas, que as pessoas conheçam o amor de Deus, que é infinito e alcança a todos. Existe momento de empolgação, louvor, mas também momento profundos de espiritualidade que envolve pregação, adoração e Santa Missa. Aqui a gente alcança desde os mais pequenos aos mais idosos. Atendemos todos os públicos com uma linguagem específica”, disse.

Festival anima fiéis na escola Pequena Rubim, na zona Norte de Teresina (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

A dona Hilda Pereira participa do Festival há 33 anos. Apesar da longa experiência com o evento, não perdeu a empolgação. No momento do louvor, a idosa não consegue ficar sentada. Já no momento da pregação, a tenção fica voltada apenas para a religiosidade.

“O que me motivou a participar do evento foi não gostar das coisas do mundo. Quando surgiu o Festival do Senhor pra mim foi uma riqueza participar. Nunca perdi um ano. É um sucesso e vejo as coisas de Deus crescendo mais e mais. E vejo também o sucesso em tirarmos os jovens do mundo”, revela.

Hilda Pereira participa do Festival do Senhor há 33 anos (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Por outro lado, esse é o primeiro ano da assistente socialSuzane Cardoso. E ela não veio só. Trouxe para o momento a filha Clarisse Lustosa, de 3 anos. A alegria de Suzane é tanto que desenvolveu o desejo de que outras pessoas conheçam o Festival. “É a primeira vez que estou participando do Festival do Senhor e a motivação é fazer uma Carnaval diferente, um Carnaval com o senhor. Todo mundo deveria aproveitar”, deseja.

Suzane e a filha Clarisse participam pela primeira vez do Festival do Senhor (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

Otávio Neto