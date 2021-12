Festas de fim de ano: lojas só são obrigadas a trocar presentes se o produto tiver avaria

Com a chegada das festas de fim de ano está aberta a temporada de troca de presentes nos amigos-ocultos e confraternizações. Mas o que é para ser um momento de descontração pode acabar se tornando dor de cabeça quando a pessoa não fica satisfeita com o presente que ganhou.

É comum nesta época que os clientes procurem as lojas para efetuar a troca dos produtos recebidos, mas o que muita gente desconhece é que os estabelecimentos não são obrigados a efetuar esta troca a não ser que o produto tenha alguma avaria ou esteja com sua qualidade comprometida. Em casos que fogem a esta regra, as lojas podem optar por não fazer a troca.



Quem explica é o advogado Mariano Siqueira, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-PI: “Caso o produto esteja em perfeito estado, o lojista não é obrigado a fazer a troca desse produto. Essa troca é uma faculdade que ele oferta ao consumidor no momento da venda. O que a lei prevê é o arrependimento posterior que se dá quando a aquisição do produto não é de forma presencial”, diz.



É o caso dos presentes adquiridos pela internet. Netas situações, o Código de Defesa do Consumidor prevê a troca independente da qualidade do presente estar comprometida. Nestes casos, o consumidor pode procurar a loja onde o produto foi comprado e solicitar ou sua troca ou reembolso. Mas atenção: existe um prazo para que isso seja feito.



“No caso da compra feita pela internet, o prazo estabelecido em lei para a troca é de sete dias. O consumidor tem uma semana após o recebimento do produto para que possa exercer seu direito e exigir um novo produto ou o reembolso pela compra”, explicou o advogado Mariano Siqueira.



É importante lembrar que, mesmo a lei brasileira não impondo qualquer regramento sobre como será feita a troca do presente, é importante que o cliente procure a loja munido da nota fiscal. Isso porque os lojistas costumam, de uma maneira geral, exigir a nota para comprovar a compra e atestar os valores.



