Feriado é oportunidade de dinheiro extra para trabalhadores informais em Teresina

Nem mesmo o feriado do Dia do Comerciário, comemorado nesta segunda-feira (25), afastou os trabalhadores informais do Centro de Teresina. Muitos deles acordaram cedo e foram às ruas atrás do seu ganha pão. Em calçadaspróximas aos bancos, um dos setores da economia que abriu hoje, eles dividem espaços na oportunidade de fazer dinheiro extra.



É no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Álvaro Mendes que a autônoma Tânia Araújo vende máscaras e brinquedos infantis. Ao Portal O Dia.com, ela contou que chegou às 07h e que é do trabalho informal que tira o sustento diário há cerca de um ano. Em dias úteis, por exemplo, o trabalho começa às 06h e finaliza às 17h.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Quem compra na minha mão não são lojistas, mas as pessoas que veem ao banco ou que simplesmente estão passando aqui para comprar em alguma loja. Por isso, eu vim trabalhar hoje”, relata.

Tânia relatou ainda que mesmo no feriado consegue fazer boas vendas. “Hoje a gente vende. Quando as lojas estão abertas, a gente vende mais. Eu trabalho mais com atacado e no varejo acaba sendo apenas uns 20% das minhas vendas aqui. Eu tenho vários clientes do Maranhão que compram na minha mão. Como hoje é só feriado aqui, as pessoas de outras cidades não sabem que está tudo fechado e compram comigo”, finaliza.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Do outro lado da rua, Léo Santos, de 47 anos, também ganha a vida. Já são mais de 30 de trabalho no mesmo lugar. A fila grande do banco ao lado é um atrativo para garimpar vendas. O autônomo vende variedades que incluem cintos, meias e eletrônicos.

“Os órgãos públicos e bancos estão abertos e isso movimenta as vendas. Quando os clientes saem do banco, por exemplo, eles passam e compram aqui. Eu para casa às 14h e pretendo fazer muitas vendas”, disse à reportagem.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Léo também comentou o impacto da pandemia da Covid-19 nas vendas. Além disso, ele criticou a forma dada pelo poder público aos trabalhadores que estão à margem do sistema de proteção social.

“Por exemplo, a Guarda Civil Municipal impediu a gente de trabalhar na pandemia. A gente vinha trabalhar um dia e no outro mandavam a gente ir embora. Se aparecesse sem máscara, era capaz de ir preso. Agora estou trabalhando sossegado, de segundo a sábado, e tem dado certo”.

Feriado em Teresina

As lojas dos shoppings centers e do Centro de Teresina estão fechadas nesta segunda-feira (25). De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas), a folga é baseada na “Convenção Coletiva do Trabalho 2021/2022.”

Comércio do Centro de Teresina fechado. Foto: Assis Fernandes/ODIA



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!