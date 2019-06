Feriado e eventos religiosos modificam itinerários de ônibus

Nesta quinta-feira, 20, o itinerário de algumas linhas de ônibus da Capital será modificado em decorrência da realização da procissão de Corpus Christi e da Marcha para Jesus.



A Marcha para Jesus em Teresina está na sua 18ª edição, e promete reunir mais de 200 mil pessoas com tema “Jesus, o Resgatador”. A caminhada acontece nesta quinta-feira, 21, a partir das 15h. Os féis se reúnem no balão do bairro São Cristóvão e seguem pela avenida João XXIII até o Hiper BomPreço, na Avenida Frei Serafim.

A celebração da Igreja Católica acontece às 15h na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, no Centro de Teresina. Após a missa, os fiéis saem em procissão até a igreja de São Benedito, também na Avenida Frei Serafim.

Confira os horários das missas em algumas paróquias:

Forania Centro:

Nossa Senhora das Dores (Catedral): 16:00 horas (após a missa, procissão até o adro da igreja São Benedito)

Igreja São Benedito (Centro): 06:30 horas

Igreja Nossa Senhora do Amparo(Centro): 09:00 horas

Capela São Miguel Arcanjo (Paulo VI): 07:30 horas

Forania Norte:

Paróquias São José Operário (Vila Operária): 08:00 horas

Paróquia Santíssima Trindade (Primavera): 11:00 horas

Paróquia Santa Joana D’Arc (Mocambinho): 07:15 horas

Forania Leste:

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Fátima): 08:00 horas e 11:00 horas

Instituto Hesed (Ininga): 09:00 horas

Nossa Senhora da Vitória (Planalto Uruguai): 08:00 horas

Paróquia São Cristóvão (Morada do Sol): 07:00 horas

Forania Sul I:

Paróquia Cristo Rei (Cristo Rei): 08:00 horas

Santuário Nossa Senhora da Paz (Vila da Paz): 07:00 horas (Procissão de Corpus Christi até a Igreja de São José, na Costa Rica).

São Francisco De Assis (Cidade Nova): 08:00 horas.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Vermelha): 10:00 horas

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Água Mineral): 07:00 horas

Paróquia São Raimundo Nonato (Piçarra): 07:00 horas

Forania Sul II

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Santa Fé) 07:00 horas

Paróquia de Santa Luzia (Promorar) 06:00 horas

Diaconia São Francisco de Assis (Angelim): 07:00 horas

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Morada Nova): 07:30 horas

Forania Leste Sudeste

Santuário São Francisco (Dirceu I): 06:00 e 10:00 horas

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Renascença I): 07:00 horas

Paróquia Cristo Libertador (Renascença II): 07:00 horas

Paróquia Imaculada Conceição de Maria (Tancredo Neves): 08:00 horas

Por conta dos eventos, as linhas de ônibus que circulam pelas avenidas Frei Serafim, João XXIII, Nossa Senhora de Fátima, Dom Severino e nos Shoppings sofrem alterações. Por conta do feriado, ocorre também uma redução no número de veículos do transporte coletivo, que seguirão o horário e a periodicidade cumpridos nos domingos.

Confira os itinerários divulgado pela STRANS:

Itinerário Universidade Circular

I: via Miguel Rosa, irá acessar o Shopping a partir da Rua São Pedro até a Av. Marechal Castelo Branco, seguida na direção norte, acessando pela Rua Amazonas, a Ponte Estaiada, em seguida Av. Dom Severino, Av Ininga, Av. Joquei Clube e Av. Raul Lopes, Shoppings, retornando ao itinerário normal, até o balão do São Cristóvão, onde para acessar a Av. Presidente Kennedy, seguirá até o retorno após o Cemitério São Judas Tadeu, retornando para acessar a rua Prof. Mário Batista, Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira, em seguida Av. Presidente Kennedy, retornando ao itinerário normal.

II: via João XXIII, fará o itinerário do Shopping, com desvio a partir da Dom Severino em direção a Ponte Estaiada, laço de quadra para acesso a Av. Nossa Sra. Fátima, Av. Joquei Clube, Av. Raul Lopes, Shoppings, em seguida irá acessar o Centro acessando a Ponte Estaiada, em seguida Av. Marechal Castelo Branco, até a Rua Olavo Bilac, em seguida acessa a Av. Miguel Rosa, retornando ao itinerário normal.

Itinerário linhas zona Norte

Linhas com itinerário via Shopping, no retorno ao bairro, a partir da Rua 24 de Janeiro desvio pela Rua São Pedro até a Av. Marechal Castelo Branco, seguida na direção norte, acessando pela Rua Amazonas, a Ponte Estaiada, em seguida Av. Dom Severino, Av Ininga, Av. Joquei Clube e Av. Raul Lopes, retornando ao bairro pela Ponte Estaiada e segue seu itinerário normal.

Itinerário linhas zona Sul

Linhas com itinerário via Miguel Rosa, irão acessar o Centro pela Rua Desembargador Pires de Castro com desvio na Rua Félix Pacheco, na Rua David Caldas até a Praça João Luiz Ferreira, retornando ao Bairro pela Rua Sete de Setembro, Rua São Pedro e em seguida Rua Coelho de Resende.

Linhas com itinerário via Shopping iniciam o desvio a partir da Rua Des. Pires de Castro com desvio pela Rua São Pedro até a Av. Marechal Castelo Branco, seguida na direção norte, acessando pela Rua Amazonas, a Ponte Estaiada, em seguida Av. Dom Severino, Av Ininga, Av. Joquei Clube e Av. Raul Lopes, Shopping, para retornar ao Centro segue pela Av. Raul Lopes, acessando a Ponte Estaiada, Alameda Parnaiba, laço de quadra para acesso a Magalhães Filho, seguindo até a Campos Sales, em seguida acessa a Coelho de Resende acessando a Rua Coelho Rodrigues, seguindo itinerário pela Praça da João Luiz Ferreira a partir da Praça do Fripisa, e retornando ao Bairro pela Rua Sete de Setembro, Rua São Pedro e em seguida Rua Coelho de Resende.

Itinerário linhas zona Sudeste

Linhas com itinerário via Miguel Rosa seguirão o mesmo itinerário informado para zona Sul.

Linhas com itinerário via João XXIII iniciarão o desvio na rua Prof. Mário Batista, Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira, em seguida Av. Presidente Kennedy, seguindo até o laço de quadra para acesso a Av. Dom Severino, em direção a Ponte Estaiada. Para acesso ao Centro após a Ponte Estaiada, Alameda Parnaiba, laço de quadra para acesso a Magalhães Filho, seguindo até a Campos Sales, em seguida acessa a Coelho de Resende, Rua Coelho Rodrigues, seguindo itinerário pela Praça da Bandeira a partir da Praça do Fripisa, e retorna ao Bairro, a partir da Rua 24 de Janeiro com desvio pela Rua São Pedro até a Rua Goiás, Av. Frei Serafim, retornando ao itinerário normal.

Linhas com itinerário via João XXIII e Shopping iniciarão o desvio na rua Prof. Mário Batista, Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira, em seguida Av. Presidente Kennedy, seguindo até o laço de quadra para acesso a Av. Dom Severino, em direção a Ponte Estaiada. Para acesso ao Shopping farão o laço de quadra no cruzamento da Av. Dom Severino com Av. Nossa Sra. Fátima, Av. Joquei Clube, Av. Raul Lopes, Shoppings, em seguida seguirão o mesmo itinerário informado acima para acessar o Centro.

Linhas com itinerário via Ponte Wall Ferraz, irão acessar o Centro pela Rua Desembargador Pires de Castro com desvio na Rua Félix Pacheco, Rua David Caldas até a Rua Areolino de Abreu, seguindo o itinerário via Praça da Bandeira retornando ao Bairro pela Rua 24 de Janeiro, Rua São Pedro e em seguida Rua Coelho de Resende.

Linhas com itinerário via Barão de Gurguéia, sem alteração.

Itinerário linhas zona Leste

Linhas com itinerário via João XXIII e Shopping, seguirão o mesmo itinerário informado para Zona Sudeste.

Linhas com itinerário via Av. N. Senhora de Fátima e Av. Dom Severino irão acessar o Centro a partir do cruzamento das duas vias e deviam o trajeto em direção da Ponte Estaiada, Alameda Parnaiba, laço de quadra para acesso a Magalhães Filho, seguindo até a Campos Sales, em seguida acessa a Coelho de Resende acessando a Rua Coelho Rodrigues, seguindo itinerário pela Praça da Bandeira a partir da Praça do Fripisa, e no retorno ao Bairro, a partir da Rua 24 de Janeiro desvio pela Rua São Pedro até a Rua Goiás, Av. Frei Serafim. Para acesso ao bairro, após a Ponte fazer desvio pela Av. Raul Lopes, Av. Joquei Clube, laço de quadra para acesso a Av. N. Senhora de Fátima, retornando ao itinerário normal.

Itinerário rodoviária circular

I: no deslocamento da Av. Presidente Kennedy, em direção balão do São Cristóvão irá efetuar desvio na rua Eustáquio Portela, até acessar a Av. Homero Castelo, retornando ao itinerário normal.

II: no deslocamento da Av. João XXIII, após retorno, irá efetuar desvio na rua Prof. Mário Batista, Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira, em seguida Av. Presidente Kennedy, retornando ao itinerário normal.

Adriana MagalhãesSandy Swamy