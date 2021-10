Feriado do Dia do Comerciário terá lojas fechadas em Teresina na segunda-feira (25)

As lojas do comércio de Teresina vão fechar na próxima segunda-feira (25), data em que é comemorado Dia do Comerciário. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas), a folga é baseada na “Convenção Coletiva do Trabalho 2021/2022.”



Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Comerciário em Teresina:

-- Lojas do Centro de Teresinaestão fechadas.

-- Lojas dos shoppings centers fecham, mas cinema e praça de alimentação funcionam

-- O Carvalho Super e o Carvalho Mercadão, das filiais de Teresina, Parnaíba e Altos estarão fechados na segunda-feira (25). O estabelecimento de Campo Maior só fechará no dia 30 de outubro em alusão a data. As demais lojas funcionam normalmente.

-- Os bancos vão funcionar normalmente

Ainda segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina (CDL), as lojas que abrirem na segunda-feira estarão sujeitas à multa mencionada na Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece, o dobro do valor do piso, e serão convertidas para cada trabalhador(a) prejudicado.

Tradicionalmente comemorado sempre na última segunda-feira do mês de outubro, o Dia do Comerciário é determinado como um dia de descanso remunerado para os trabalhadores do comércio da capital, ficando vetada a abertura das lojas nesse dia.

