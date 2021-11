Feriado do Dia de Finados altera funcionamento do comércio e órgãos públicos

O feriado do Dia de Finados, celebrado nesta terça-feira (2), vai alterar a dinâmica da cidade de Teresina. A começar por esta segunda-feira (1º). A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro para o dia 1º de novembro. Sendo assim, as atividades na Casa do Legislativo só retornarão na quarta-feira (3). O Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Teresina também seguem o mesmo protocolo.



O Governo do Piauí decretou ponto facultativo na quinta-feira (28), Dia do Servidor Público. Já na segunda-feira (1º), véspera do feriado de Finados, não será decretado ponto facultativo, portanto, os órgãos estaduais funcionam normalmente. No dia 2 é feriado e as atividades retornam normalmente na quarta-feira (3).



O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) comunica que o feriado em alusão ao Dia do Servidor Público foi transferido de 28 de outubro (quinta-feira) para 29 de outubro (sexta-feira). Já na segunda, dia 1º de novembro, é feriado do Dia de Todos os Santos, e na terça, dia 02 de novembro, é feriado de Finados (Lei n. 5.010/1966, com as alterações decorrentes da Lei n. 6.741/1979, c/c Res. TSE n. 18.154 /1992), nos termos do art. 1º, incisos XII e XIII, da Portaria Presidência nº 1174/2020, que dispõe sobre o Calendário de Feriados do TRE-PI.

Supermercados

Os supermercados também terão funcionamento diferenciado durante o feriado de Dia de Finados. Nesta terça- -feira (2), as unidades do Pão de Açúcar funcionarão com horário reduzido. A loja da Frei Serafim funcionará das 7h às 20h; as lojas São Cristóvão e Jockey, das 7h às 21h; e a loja da Dom Severino de 7h às 22h. Já as unidades Extra funcionarão em horário normal nesta terça-feira (2). A loja Extra Hiper, da avenida Presidente Kennedy, funcionará das 6h às 24h e o Mercado Extra, das 7h às 22h.



Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que as lojas do Centro, bairros e zona Leste funcionam normalmente na segunda-feira (1º), mas estarão fechadas no feriado de Finados (2).

Shoppings

As lojas dos shoppings funcionarão em horários específicos no dia 2 de novembro:



- Riverside Shopping: das 14h às 20h;

- Teresina Shopping: das 14h às 20h;

- Shopping Rio Poty: das 10h às 22h.

Bancos

As agências bancárias e lotéricas funcionam normalmente na segunda-feira (1º), mas estarão fechadas na terça-feira (2), retornando suas atividades normalmente na quarta-feira (3).

