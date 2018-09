Feriado da Independência altera funcionamento do comércio local

Por conta do feriado do Dia da Independência do Brasil, comemorado nesta sexta-feira (7), alguns estabelecimentos comerciais funcionarão em horário especial. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas-PI), as lojas do Centro de Teresina estarão fechadas na sexta, mas voltam ao funcionamento normal no sábado (8). Já os bancos estarão fechados nesta sexta e só retornam o atendimento na segunda-feira (10).

No Teresina Shopping, o Espaço Família funciona das 12h às 20h; enquanto as as lojas abrem das 14h às 20h. O Hiperbompreço funciona das 9h às 22h. Já as lojas de alimentação e parque ficam abertos das 10h às 22h. As cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h e os cinemas a partir das 12h30.

O Shopping Rio Poty também funcionará em horários diferenciados. As lojas âncora abrem às 14h e fecham às 21h. As demais lojas e cafeterias funcionam das 15h às 21h. A praça de alimentação e os espaços de lazer funcionam de meio-dia às 22h. O Cinépolis abre às 13h e fechará às 22h30. A Bodytech funcionará das 9h às 14h.



As lojas do Centro de Teresina reabrem normalmente no sábado, após o feriado. Foto: ODIA

O Grupo Carvalho comunica que suas lojas irão funcionar com horários especiais no Piauí e Maranhão neste 7 de setembro. Todas as lojas de Teresina (PI) irão funcionar com horário de domingo, respectivos a cada loja. Nas cidades de Caxias – Unidade Central (MA) e Timon – Unidade Ceasa (MA), as lojas irão funcionar até as 13h. Nas cidades de Bacabal (MA), Codó (MA), Esperantina (PI), Floriano (PI), Timon – Unidade Alvorada (MA), as lojas irão funcionar até as 14h.

Em Timon – Unidade Teresina (MA), o supermercado funcionará até as 16h. Nas cidades de Altos (PI), Barras (PI), Campo Maior (PI), Caxias – Unidade Caxias São Pedro (MA), José de Freitas (PI), Picos (PI), Piripiri (PI), as lojas irão funcionar até as 18h.

Já as lojas do Pão de Açúcar Jóquei e São Cristóvão funcionam de 7h às 21h, a Dom Severino de 7h às 22h e a Frei Serafim estará aberta de 7h às 20h. As lojas Extra Hiper e Super funcionam normalmente, de 7h às 0h e 7h às 22h, respectivamente.

Isabela Lopes - Jornal O DIA