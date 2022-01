Famílias desabrigadas relatam medo de contrair Covid-19: “temo pelos meus filhos”

Na próxima sexta-feira (04), completa um mês que Raniele Cardoso, de 23 anos, teve que sair de casa. Ela, o marido e as duas filhas são uma das cinco famílias que foram transferidas para Escola Municipal Minha Casa, no bairro Matadouro, na zona Norte de Teresina. A residência da família foi atingida pelas fortes chuvas que atingiram a Capital no início deste ano. Autônoma e com o esposo desempregado, a jovem não vê a hora de poder retornar para casa. Com o crescimento de casos e internações nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19 no Piauí, a família teme contrair a doença.

Raniele Cardoso, moradora que precisou deixar sua casa na Vila Apolônia. Fotos: Assis Fernandes/ODIA



“Eu não me sinto segura em relação à Covid vivendo nesta escola. Recebemos máscaras, álcool em gel, mas eu temo por ter contato com outras pessoas apesar dos protocolos. Minha filha mais velha já pegou e teve febre de mais de 43 graus. E agora com os números cada vez mais altos, eu tenho medo de contrair e temo pelos meus filhos”, disse.

Raniele morava na Rua 4, no bairro Vila Apolônia. Devido à força da água, ela teve a casa condenada pela Defesa Civil e aguarda repostas para voltar para casa. “Ainda não recebi nenhuma informação de quando eu vou poder voltar. Perguntei para os coordenadores da Prefeitura, mas ninguém soube informar. Inclusive, teve uma família que tomou a iniciativa para voltar, mesmo com a casa condenada. Me desculpa, mas eu acho que vou fazer isso. Aqui na escola estamos abrigados, mas em casa temos a nossa privacidade e podemos educar os nossos filhos dentro de um lar. Isso para mim é muito importante”, disse.

Raniele conta ainda que, após o nascimento da filha mais nova, que tem sete meses, teve depressão pós-parto. E por estar morando em escolas da capital, não teve mais acesso aos remédios para o tratamento da doença.

“O sentimento é de tristeza porque sofro de depressão pós-parto e ansiedade. Estou sem medicação e só recebo promessas porque, para isso, precisa de receita, mas ninguém apareceu. Uma assistente social pegou essas informações, mas não trouxe o remédio. Têm horas que bate uma angústia e desespero por não estar dentro da nossa casa, perto de um familiar para me auxiliar. Dormimos em um local e amanhecemos no outro. Assim fica muito difícil”, finaliza.





“Estamos comendo só o básico mesmo”



Quem também está prestes de completar um mês vivendo em escolas é Giltomar Rocha Santos. No dia 5 deste mês, O DIA fez uma entrevista com a família dele, que estava abrigada na Escola Antônio Dílson Fernandes, no bairro São Joaquim. Eles perderam tudo na enchente.



Giltomar Rocha e a família no abrigo improvisado



“Vai completar agora um mês que estamos fora de casa. Ainda não tivemos uma reposta concreta da prefeitura para voltar para casa. Estamos recebendo as cestas básicas, mas não está vindo ovos, nem carne e nem frango. Como estamos desempregados, estamos comendo só o básico mesmo”, conta.

Giltomar relata ainda seu medo de contrair Covid-19. Por causa das complicações do vírus, ele já ficou internado por 30 dias na UTI do Hospital de Urgência de Teresina (HUT). “Eu tenho medo de contrair a Covid-19. Eu sou portador de doença crônica e tive Covid no ano passado. Tive complicações da doença e passei 30 dias na UTI no HUT. Com esses novos casos, ninguém sabe se é Covid ou gripe porque são os mesmos sintomas, mas graças a Deus até agora ninguém testou positivo e as crianças estão bem”, disse.

A saudade e vontade de voltar para também apertam no peito, segundo o autônomo. “A nossa casa, por mais simples que seja, é o lugar que a gente se sente mais à vontade. As assistentes sociais passam, mas não trazem os remédios da gente. Eles sabem dos nossos casos, mas até agora não resolveram nada”, desabafa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no