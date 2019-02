Família perde casa e precisa de ajuda para obra de reconstrução

Uma família de Timon perdeu a casa após a ação das chuvas ainda no ano passado e, hoje, morando em uma casa emprestada, eles buscam ajuda para tentar reerguer sua antiga residência e ter um lar novamente. Morando no bairro Cidade Nova III, o churrasqueiro Romário Silva, a esposa Roselângela Reis, o filho e a sogra vivem com uma renda de R$ 800 e não têm condições de dar continuidade à obra de reconstrução da casa, iniciada por um grupo de amigos que ficaram sensibilizados com a situação difícil em que a família se encontra.

“Só deu para levantar uma parte da casa. Eles ajudaram com material e a mão de obra, mas depois não tiveram mais como ajudar. Agora eu estou com vergonha porque a moradia é provisória”, relata o pai da família.



Romário conta com a solidariedade da população para conseguir voltar para sua casa própria - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Romário conta que parte da casa caiu e outra parte da estrutura estava comprometida, obrigando-os a deixarem o local. No dia que as paredes caíram, inclusive de um dos quartos, a família estava em casa. Eles não deixaram a residência no mesmo dia porque não tinham para onde ir. No entanto, após uma noite, foi cedida uma outra casa para que a família pudesse ficar temporariamente. Isso há cerca de cinco meses, demora que já começa a preocupar Romário.

“Nós não tínhamos onde morar. O meu vizinho, então, disse que a casa estava desocupada e cedeu pra gente até terminarmos de construir, só não sei em que ano. Estávamos em casa, a sorte que a parede que caiu foi da cozinha e caiu pra fora; se tivesse caído pra dentro, ela [a esposa, Roselângela Reis] teria se espantado e po deria até ter perdido o bebê”, destaca Romário.

Roselângela Reis se emocionou ao relembrar a situação. Quando eles precisaram sair do local, ela ainda estava grávida e o filho do casal já nasceu na nova casa que lhes foi emprestada. “É muito triste, minha mãe também tem problema e não pode pegar muita poeira. O que mais queríamos [era voltar], porque a situação aqui está muito ruim”, diz.



Por conta da chuva, a parede da cozinha caiu e danificou também a estrutura da casa - Foto: Arquivo Pessoal



Doações

Em conversa com a reportagem de O DIA, que visitou a família, Romário disse ainda que “se eu for priorizar a casa, eu não como. (...) Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda”. Por isso, a família pode ser contatada através do telefone (86) 9 8827-4530 pelas pessoas interessadas em fazer algum tipo de doação.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia