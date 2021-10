Mulher morre após lipoaspiração em Teresina; família pede Justiça

Brysa Mesquita, filha da empresária Benedita Mesquita Ramos Rocha (38) que morreu na última sexta-feira (24) após realizar procedimentos estéticos, usou suas redes sociais para pedir justiça pela morte da mãe. A jovem, que é técnica em Enfermagem, pediu que o cirurgião plástico Carlos Eduardo Feitosa Tajra, que realizou a cirurgia, gravasse um vídeo explicando a situação e pedindo desculpa.



(Foto: Reprodução/Instagram)

A jovem explicou que os procedimentos realizados em sua mãe não foram autorizados pela paciente. Segundo a filha da vítima, Benedita teria solicitado uma lipoaspiração e cirurgia plástica nos braços, entretanto, o médico realizou uma lipoescultura.



“Eu só queria que ele chegasse, gravasse um vídeo explicando a situação, pedindo desculpa para a família e que botasse uma nota de esclarecimento verdadeira, porque tudo naquela nota é mentira”, disse.



O cirurgião plástico emitiu uma nota de esclarecimento lamentando o falecimento de Benedita e pontuou que os procedimentos realizados, de lipoescultura de corpo inteiro e enxertia de gordura na região sacra e glúteo superior, foram feitos com consentimento da paciente. O médico argumenta que a vítima adquiriu uma bactéria (Escherichia coli), com perfil não hospitalar, evoluindo de forma grave com sepse generalizada.



Contudo, nos documentos apresentados por Brysa, tanto o Termo de Consentimento como do hospital onde a cirurgia foi realizada, é informado que o procedimento a ser feito trata-se de uma lipoaspiração.



“Ela não pediu para você colocar bumbum nela, não pediu de jeito nenhum. Ela já tinha bumbum demais, que tinha feito na primeira cirurgia. Eu tento ler sua nota de esclarecimento para ver se a ficha cai, se eu estou mentindo, mas, não. Ela foi fazer duas cirurgias, plástica nos braços e lipoaspiração”, conta.



A jovem também questiona a falta de profissionais para acompanhar o quadro de saúde de Benedita. Brysa apresentou prints de conversas em que ela pede notícias da sua mãe e que o médico chegava a perguntar, para ela, o boletim diário e que o médico não comparecia ao hospital.



O médico informou ainda que desde o período pós-operatório e internação em UTI, a paciente teve toda a assistência necessária, com todo o aparato mais moderno disponível, bem como acompanhamento diário realizado por mim e pela equipe médica do hospital onde estava internada. Mesmo assim, infelizmente, evoluiu para óbito.



Entenda

Benedita Mesquita entrou em contato com o cirurgião plástico em agosto deste ano. No dia 12, a paciente realizou os exames necessários para ser submetida às cirurgias. A cirurgia foi realizada no dia 3 de setembro. Após três dias, ela retornou ao hospital queixando-se de dores. No dia 8, ela foi internada, no dia seguinte, a vítima foi levada para UTI, onde permaneceu por 16 dias, vindo a óbito no dia 24 de setembro.

Nota de esclarecimento do cirurgião Carlos Eduardo Feitosa Tajra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO

Primeiramente, gostaria de manifestar o meu mais profundo e sincero pesar pelo falecimento da senhora Benedita Mesquita. Solidarizo-me com a família neste momento de dor.



É importante esclarecer que a paciente me procurou, em julho de 2021, pela confiança em mim depositada, em virtude de outros procedimentos cirúrgicos estéticos executados anteriormente. Na consulta, em comum acordo, acertamos a realização de lipoescultura de corpo inteiro, além de enxertia de gordura em região sacra e glúteo superior para refinamento de cirurgia prévia.



Em setembro de 2021, procedemos com a cirurgia, contudo, a paciente adquiriu uma bactéria (Escherichia coli), com perfil não hospitalar, e que, infelizmente, evoluiu de forma grave com sepse generalizada.



Desde o período pós-operatório e internação em UTI, a paciente teve toda a assistência necessária, com todo o aparato mais moderno disponível, bem como acompanhamento diário realizado por mim e pela equipe médica do hospital onde estava internada. Mesmo assim, infelizmente, evoluiu para óbito.



Mais uma vez, lamento a perda e adianto que estou à disposição da família para qualquer assistência que seja necessária, bem como para demais esclarecimentos."



