Família é feita refém durante assalto na zona Sul de Teresina

Na manhã desta quinta-feira (01), uma família foi feita refém durante assalto em residência no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. De acordo com informações da Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí – POLINTER, pelo menos três homens invadiram a casa onde renderam as vítimas levando vários objetos, incluindo um veículo.

Os suspeitos foram capturados, por volta do meio dia, pela Polícia Militar do Maranhão, em Timon. Segundo o Delegado da POLINTER, Antônio Nilton, a polícia conseguiu recuperar a maioria dos objetos roubados, inclusive o carro da família.

“Foram capturados dois envolvidos e há suspeita de que haja, pelo menos, mais duas pessoas envolvidas no assalto. As investigações continuam, mesmo por que eles são suspeitos de envolvimento de outros roubos”, disse o delegado.

Com informações da O Dia TVRita Damasceno

