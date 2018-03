Falta de luz prejudica trânsito e funcionamento de estações de ônibus

A falta de luz registrada na zona Sul de Teresina na manhã desta quarta-feira (21) prejudicou o funcionamento de semáforos, dos condicionadores de ar e das portas automáticas das estações de embarque e desembarque de passageiros daquela região. As pessoas que precisaram aguardar pelo transporte nas paradas recém construídas no meio fio das avenidas se depararam com calor e tiveram que abrir e fechar as postas de acesso manualmente.



As portas de vidro das estações são programadas para abrir automaticamente quando o passageiro se aproxima após o ônibus parar. Por conta da falta de luz, as pessoas tiveram que aguardar o transporte com as portas abertas e algumas ainda ficaram bem próximas da área do embarque e desembarque para poder ver que ônibus estava vindo.



Foto: Moura Alves/O Dia

Quem se deparou com a situação foi a estudante universitária Gabrielle Alves, 22 anos. Moradora do bairro Santa Fé, e que passou pelas novas paradas na Avenida Miguel Rosa. “Alguns passageiros estavam bem na ponta da calçada. É até perigoso para alguém esperar transporte daquele jeito, porque as paradas são mais altas que o nível da pista. Se alguém se desequilibrar e cair, cai direto na faixa exclusiva dos ônibus e há risco de acidentes”, relata.

Com relação ao trânsito, ele também ficou confuso na manhã de hoje naquela região de Teresina. Com os semáforos apagados, congestionamentos se formaram nos principais cruzamentos da Corredor Sul do Inthegra e isso acabou atrasando em alguns minutos o percurso dos ônibus, que estão operando dentro de um prazo de trajeto para poder dar conta do contingente de passageiros nos terminais de integração.

Por meio de nota, a Prefeitura de Teresina informou que a Superintendência de Trânsito (Strans) já entrou em contato com a Eletrobras para que o problema seja resolvido o mais breve possível. Procurada, a assessoria da Eletrobras Piauí disse que iria verificar o ocorrido junto à equipe operacional da área.

Maria Clara Estrêla