Falta de infraestrutura transforma o sonho da casa própria em pesadelo

Sair do aluguel e ter acesso a casa própria é o sonho de milhões de brasileiros. Os programas de habitação do Governo Federal como o Minha Casa, Minha Vida possibilitaram, ao longo dos anos, com que milhares de pessoas, principalmente de classes menos abastadas, conseguissem alcançar esse objetivo. No entanto, problemas como falta de infraestrutura mínima nos locais de moradia, transformam parte desse sonho em pesadelo para milhares de pessoas em Teresina.

Localizados em bairros muito distantes e que ainda não disponibilizam de assistência como transporte, saúde e educação, os moradores dos conjuntos habitacionais enumeram as muitas dificuldades por quais são submetidos.

Sem as condições adequadas para residir em um bairro tão distante, muitos moradores abandonam os imóveis ou mudam para uma localidade mais próxima da região central da cidade. Quem não tem essa opção, precisa se desdobrar para enfrentar as dificuldades diárias dessa falta de estrutura. É o que sente na pele a cabeleireira Antônia Mendes (34) e o comerciante Antônio Reges de Carvalho (29), que moram há quatro anos no Residencial Eduardo Costa, zona Sul de Teresina.

Morar longe custa caro e população sofre com falta de estrutura. (Foto: Moura Alves/O Dia)



O casal residia com a mãe de Antônia no bairro Dirceu, zona Sudeste da Capital, e viu no empreendimento que estava sendo construído na zona Sul uma oportunidade de ter a tão sonhada casa própria. No anúncio das vendas do conjunto, a construtora prometeu muitos benefícios, como área de lazer, ruas e avenidas iluminadas, amplas e arborizadas, sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de praças, quadras poliesportivas, creches e terminal de ônibus. Contudo, os moradores receberam o residencial sem essa estrutura.

“Quando mudamos faltava muita coisa, ônibus, creche e posto de saúde, que ainda hoje não tem. Meu filho estuda no Porto Alegre, que é um pouco longe daqui. Eu vou deixá-lo de moto, mas as crianças do bairro esperam um ônibus vir pegá-los e levar para a escola que também fica no Porto Alegre. Para ser atendido em posto de saúde também temos que ir para lá, mas, às vezes, recusam o atendimento porque dizem que não somos moradores do bairro. O que sobra é pagar um plano de saúde”, comenta o comerciante Antônio Reges de Carvalho.

O transporte coletivo também fica a desejar no bairro e muitos moradores passam horas aguardando o ônibus nas paradas, além de demoraram quase uma hora dentro do veículo até chegarem ao seu destino. Por ser um residencial muito distante, os ônibus estão sempre lotados e a frota é insuficiente para atender à demanda dos bairros próximos.

Apesar do Residencial Eduardo Costa ter apenas quatro anos de inauguração, o calçamento já está se desfazendo, deixando muitas vias intransitáveis. A colocação de asfalto seria o mais adequado, mas, segundo os moradores, essa alternativa dificilmente chegará até o bairro nos próximos anos, devido à demanda de outros bairros da Capital.

Zona Norte

O mesmo ocorre com o comerciante Sidney de Oliveira Assunção (49), que hoje reside no extremo da zona Norte de Teresina. Ele morava em uma casa de aluguel no bairro Nova Teresina, mas mudou-se para a Jacinta Andrade, maior conjunto habitacional da América Latina, assim que foi inaugurado, em 2013. O comerciante conta que escolheu essa opção por ser mais barato que em outros locais e na esperança de que a região se desenvolvesse rapidamente, vez que haviam muitas propostas de melhorias para a localidade na época.

“Era prometido água, que foi um dos grandes problemas do bairro. Aqui faltava água direto, tínhamos que buscar longe de das nossas casas, em garrafas e baldes na cabeça. Por isso muitas pessoas desanimaram e foram embora, porque não aguentavam passar meses sem água. Fizeram a caixa d’água, mas nunca colocaram a água. Hoje a situação está melhor, comparado ao que era antes, mas demorou cinco anos para acontecer”, comenta.

O transporte coletivo também é bastante deficitário na região, e continua até hoje. Sidney de Oliveira explica que os ônibus demoram muito a passar e, como a demanda de moradores é muito grande, os veículos estão sempre lotados, o que resulta em atrasos. A segurança é outro aspecto que fica a desejar. Mesmo com um distrito no bairro, a população sente-se insegurança, devido aos constantes casos de assaltos e arrombamentos a imóveis. A pouca iluminação favorece assaltos e a sensação de insegurança da população.

Escolas e postos de saúde também não estão disponíveis para a população, que precisa recorrer a bairros vizinhos para ter acesso aos serviços. No caso de hospitais, os moradores recorrem ao que fica localizado no bairro Francisca Trindade. Já o Posto de Saúde do Jacinta Andrade só funciona pela manhã e tem quantidade de profissionais insuficientes para atender à demanda do bairro.

“As empresas constroem cada vez mais distante, mas não dão condições para que a gente viva dignamente. Ficamos abandonado aqui. Eu sofri muitos problemas quando mudei para cá, tive que deixar o emprego porque não conseguia chegar na hora e o que jeito que achei para sustentar minha família foi montando um comércio na frente da minha residência”, finaliza.

Isabela Lopes