Falta álcool em postos de combustível de Teresina nesta segunda

Alguns postos de Teresina registraram falta de combustíveis nesta segunda-feira (04), principalmente do álcool. O problema, de acordo com alguns frentistas consultados pelo Portal O DIA, é no terminal de petróleo.

Na Avenida Universitária, um posto está sem gasolina, diesel e álcool, mas os funcionários esperam a chegada de combustível ainda hoje. Outros postos localizados na Avenida Nossa Senhora e na João XXIII só têm gasolina e diesel.

Na zona sul de Teresina, no bairro Cristo Rei e na avenida Gil Martins, o desabastecimento também foi identificado, principalmente a falta de álcool.

O mesmo problema ocorre no bairro Tancredo Neves próximo ao terminal de petróleo, na zona sudeste. Lá está faltando álcool. Segundo o frentista, desde a greve não tem mais abastecimento deste combustível.

A reportagem foi até o terminal de petróleo e falou com um caminhoneiro que havia acabado de descarregar álcool. Ele disse que já tem vários caminhões chegando e acredita que nos próximos dias o abastecimento terá sido regularizado. "O álcool de Teresina vem de usinas de Pernambuco, Alagoas e Goiás", disse o caminhoneiro, que pediu para não ser identificado. "Alguns de nós estamos sendo investigados depois da greve", explicou.

Ele acredita que os primeiros caminhões com álcool começaram a chegar no terminal de petróleo de Teresina na última sexta-feira (01) "Precisa de mais alguns dias para que todos os postos recebam o combustível", disse.



Nayara Felizardo, com informações de Cícero Portela