Falha em subestação deixa nove bairros de Teresina sem luz

Além dos problemas com o transporte público devido à greve dos motoristas e cobradores de ônibus, os teresinenses enfrentaram outra dificuldade na manhã desta segunda-feira (04). Por cerca de uma hora, o fornecimento de energia foi interrompido em pelo menos nove bairros da Capital.



Por volta das 8h30min, o fornecimento foi interrompido nos bairros Nossa Senhora das Graças, Pio XII, Monte Castelo, Cidade Nova, Cristo Rei, Piçarra, Ilhotas, parte do Centro e na Vermelha. No Centro, o principal transtorno foi no trânsito, sobretudo na Avenida Frei Serafim, onde a sinalização semafórica parou de funcionar e o tráfego ficou confuso.

Falha teria ocorrido na subestação da Macaúba - Foto: Arquivo O Dia

O trânsito foi o principal problema enfrentado pelo fiscal de loja Marcos Araújo, que mora na Vila da Paz. Ele conta que, depois de um tempo esperando ônibus, resolveu dividir um Uber com um grupo de conhecidos até a Frei Serafim. “Foi um caos chegar ao Centro, demoramos demais por causa dos engarrafamentos causados pela visto de sinalização”. Ele acrescenta ainda que, por conta dos transtornos, pretende fazer o restante do percurso para o trabalho a pé.

Foi só por volta das 9h30min que o fornecimento começou a ser regularizado em pelo menos seis dos nove locais onde houve falta de luz. Técnicos da Cepisa continuam em campo para analisar o motivo da ocorrência e normalizar 100% do fornecimento de energia o mais rápido possível.

Veja a nota da Cepisa na íntegra:

Às 8h34 desta segunda-feira (4), houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em parte do centro e da zona sul de Teresina. Equipes da Cepisa conseguiram, às 9h30, restabelecer o fornecimento para os bairros Nossa Senhora das Graças, Pio XII, Monte Castelo, Cidade Nova, Cristo Rei, Piçarra e Ilhotas; às 10h20, o serviço foi 100% normalizado. A causa da ocorrência ainda está em análise. A subestação Macaúba atende os clientes do centro-sul e dos bairros Nossa Senhora das Graças, Pio XII, Vermelha, Monte Castelo, Cidade Nova, Cristo Rei, Piçarra e Ilhotas.

Aumenta número de ocorrências devido às chuvas

No último final de semana, a Cepisa registrou um pico de ocorrência de falta de energia em diversos pontos da Capital por conta da forte chuva que caiu no começo da noite no sábado (02). Os ventos, que chegaram a cerca de 60Km/h, causaram a queda de árvores e deixou cerca de 100 mil sem luz.

Devido ao alcance do problema, as linhas de atendimento da Cepisa chegaram a congestionar com o aumento do fluxo e da demanda. As ocorrências que envolveram bloqueio de alimentadores envolveram os casos mais críticos.

Para este período, a empresa precisou triplicar o efetivo das equipes para conseguir atender a todas as solicitações.

Maria Clara Estrêla e Geici Mello