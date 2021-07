Falha de energia deixa bairros da zona Leste de Teresina sem água

Bairros da zona Leste de Teresina tiveram seu fornecimento de água interrompido na manhã desta quarta-feira (09) em razão de uma falha de energia elétrica no sistema de bombeamento localizado na Avenida Petrônio Portela. O informe foi feito pela própria Águas de Teresina, que já acionou a Equatorial Piauí para que sejam feitos os reparos.





Foto: O Dia

A Equatorial Piauí informou que já identificou a ocorrência e que imediatamente enviou equipes para verificar o que causou a interrupção do fornecimento de energia na unidade de bombeamento. Por meio de nota, a empresa esclareceu que, durante a madrugada, técnicos da distribuidora atuaram na regularização do defeito no equipamento de medição da unidade.

Agora por volta das 10h o fornecimento foi regularizado e a água deve retornar às torneiras dos moradores gradativamente. Por meio de nota, a Águas de Teresina pediu a compreensão da população e disponibilizou seus canais de atendimento para dúvidas dos usuários. Em caso de problemas, os clientes podem entrar em contato com a empresa pelo número 0800 223 2000, pelo 115 ou através do WhatsApp (86) 98124-3199. Atendimentos também podem ser feitos pelo aplicativo Águas de Teresina, disponível para Android e iOS.

Com informações da Águas de Teresina e da Equatorial Piauí

