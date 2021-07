Fake News: Setut nega que empresas irão retirar todos os ônibus de circulação em Teresina

É falsa a informação de que as empresas de ônibus de Teresina irão paralisar. Uma mensagem está circulando nas redes sociais afirmando que nos próximos dias as empresas do transporte público irão parar 100%. A postagem dizem também que com o movimento ocorrerá o colapso no sistema na Capital.

A publicação pontua que “todas as empresas estão retirando os seus ônibus de circulação, já que não têm mais condições de abastecer a frota e comprar os insumos necessários. Lamentável que o atual governo tenha deixado a situação chegar ao ponto de privar população do transporte coletivo urbano, pela primeira vez na história de nossa Capital”



Ao PortalODIA.com, motoristas e cobradores disseram que não reconhecem a informação como verídica. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) também afirmou à reportagem que não há paralisação total dos ônibus prevista para o mês de agosto.

Em nota, o SETUT esclarece ainda que apesar das dificuldades na resolução dos problemas dos ônibus, o sindicato continua buscando a melhor forma de solucioná-los. Além disso, as empresas afirmam que estão tentando um diálogo com a Prefeitura de Teresina a respeito do repasse de subsídios para manutenção do sistema.



Confira nota do Setut na íntegra:

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina ( SETUT) esclarece que não informou a paralisação total dos ônibus no mês de agosto. O setor enfrenta dificuldades para a resolução de problemas do sistema de transporte público segue buscando as melhores alternativas para aplicação de soluções.

O Setut reitera ainda que tem buscado, sistematicamente, o diálogo com a Prefeitura de Teresina e necessita do repasse de subsídios da gestão municipal, para a manutenção do setor em funcionamento efetivo.

Ao Portal O Dia, o diretor de trânsito da Strans informou que não recebeu qualquer comunicado do Setut sobre paralisação. "A Strans não recebeu nenhum comunicado oficial do Setut a respeito de paralisação para a próxima semana. Mas estamos preparados caso ocorra para colocarmos os ônibus cadastrados para rodar. A população não vai ficar desassistida”, disse.

