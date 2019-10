Fã dos bombeiros, criança comemora aniversário conhecendo a Corporação

O pequeno Ricardo Lopes França completou 4 anos nesta quarta-feira (10) e comemorou a data de maneira diferente. Fã do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, o garoto realizou um sonho ao pedir de presente aos pais uma visita às instalações do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, localizado na Avenida Miguel Rosa.

Pensando nisso, a mãe de Ricardo, a publicitária Henryette França, protocolou junto à entidade uma carta solicitando um espaço para realização de uma festa. O pedido foi aceito com honra pelo quartel. Ela explica que, desde pequeno, o garoto sonha em ser um bombeiro.

“Ricardo sempre foi apaixonado pelo Corpo de Bombeiros. Ele adora esses materiais de construção, obra, máquina, casa, mangueira... Ele já me disse que quer sem um bombeiro quando crescer, então fizemos essa festa e chamamos os amiguinhos dele”, disse.

O pai de Ricardo, o advogado Dilson Lopes, conta que a ideia da festa no quartel foi para aproximar o garoto da rotina dos militares. “Tudo isso foi para que ele conhecesse a vivência dos Bombeiros, o dia a dia do quartel, tivesse um contato mais próximo com esse universo até pra estimular a criança a ter mais respeito e admiração por esse herói da sociedade, herói real”, disse.

Ricardo chegou ao quartel trajando uma réplica do uniforme da Corporação, presente da família que, segundo os pais, é usado em todas as festas à fantasia da escola e, até mesmo, para “salvar” o irmão mais velho.

Ricardo e seus amigos tiveram a oportunidade de ver de perto os militares de plantão. O momento mais esperado por eles foi quando passearam nos carros dos Bombeiros, em uma volta pelo quartel com a viatura empregada nas ocorrências de incêndios.

“Eu gosto do bombeiro porque apaga o fogo”, disse Ricardo no final das demonstrações em um agradecimento emocionante e inocente de uma criança.

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia